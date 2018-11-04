Наводнение на Сицилии: число погибших увеличилось до 29

В Италии на острове Сицилия количество погибших в результате наводнения увеличилось до 28 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Отмечается, что сильные ветры и сильный дождь наблюдаются в Италии в последнюю неделю. Они стали причиной самого масштабного наводнения в Венеции за последние десять лет и оползней, изолировавших итальянские деревни, а также принесли ущерб в размере более 1 млрд евро.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Напомним, что на островах Сицилии и Сардинии объявили красный уровень опасности из-за непогоды.

В Венеции из-за продолжающихся дождей и шторма затоплено 75% центра города. Уровень воды в венецианской лагуне поднялся на 1,56 метров.