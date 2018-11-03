03 ноября 2018, суббота

КНДР грозит наращивать свой ядерный потенциал, если США не отменят санкции

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КНДР грозит наращивать свой ядерный потенциал

КНДР грозит наращивать свой ядерный потенциал

Власти КНДР предупредили, что готовы возобновить политику наращивания ядерного арсенала, если США не начнут отменять экономические санкции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел КНДР.

В заявлении северокорейского МИД говорится о возвращении политики одновременного экономического развития и производства ядерного оружия. Это произойдет, если США не изменят политику по санкциям против Северной Кореи.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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