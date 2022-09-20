«Загоняют в тупик». Одна из башен Кремля давит на Путина — советник главы МВД 20 сентября, 15:18 Эксклюзив НВ Диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Просьба боевиков о проведении псевдореферендумов по присоединению оккупированных территорий к РФ — это давление одной из башен Кремля на диктатора Владимира Путина, считает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

«Возникает подозрение, что эти [просьбы о] „референдумах“ — это принуждение Путина к более радикальным действиям. К тому, чтобы он все же определился, перестал шататься, занял какую-то позицию и, по сути, поддержал группу „ястребов“ в Кремле. Де-факто, это последний раз за я не знаю сколько лет, когда Путина его же сподвижники, подчиненные начинают загонять в тупик и заставлять делать определенные вещи», — отметил в эфире Радио НВ Денисенко.

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Группа «ястребов» — это одна из групп в окружении диктатора, одна из так называемых башен Кремля, выступающая за агрессивное продолжение войны. Ранее в интервью Радио НВ он уже рассказывал, какие две группы в последнее время очень серьезно усилились и являются главным окружением Путина сегодня.

19 сентября боевики террористической организации «ДНР» обратились к марионетке Кремля Денису Пушилину и потребовали провести псевдореферендум о «принятие в состав РФ» оккупированных территорий Украины.

В тот же день террористическая организация «ЛНР» призвала так называемого «главу республики» немедленно провести «референдум» о «признании» оккупированных украинских территорий частью РФ.

Вслед за «ДНР» и «ЛНР» захотели провести «референдум» о вхождении в состав РФ и кремлевские марионетки в Херсоне, а также в Запорожской области.



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