ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Только в течение 10 сентября украинские защитники вернули сине-желтые флаги в Купянск, Изюм, а также ряд других городов и сел Харьковщины, названия которых пока не раскрывают из соображений безопасности.