Этот ден войдет в историю. ВСУ сегодня вернули украинские флаги в Купянск, Изюм и ряд других городов и сел Харьковщины — фоторепортаж
ВСУ продолжают освобождать украинские города на востоке и юге страны (Фото:Lrk Hub / Telegram)
ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Только в течение 10 сентября украинские защитники вернули сине-желтые флаги в Купянск, Изюм, а также ряд других городов и сел Харьковщины, названия которых пока не раскрывают из соображений безопасности.
НВ собрал исторические фото украинских героев, сделанные в деоккупированных городах 10 сентября.
Бойцы 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на фоне Купянского горсовета.
Украинские военные на въезде в Изюм.
Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с украинским флагом у поселкового совета Савинцев.
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