Этот ден войдет в историю. ВСУ сегодня вернули украинские флаги в Купянск, Изюм и ряд других городов и сел Харьковщины — фоторепортаж

10 сентября, 21:41
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ВСУ продолжают освобождать украинские города на востоке и юге страны (Фото:Lrk Hub / Telegram)

ВСУ продолжают освобождать украинские города на востоке и юге страны (Фото:Lrk Hub / Telegram)

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Только в течение 10 сентября украинские защитники вернули сине-желтые флаги в Купянск, Изюм, а также ряд других городов и сел Харьковщины, названия которых пока не раскрывают из соображений безопасности.

НВ собрал исторические фото украинских героев, сделанные в деоккупированных городах 10 сентября.

Бойцы 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на фоне Купянского горсовета.

Видео дня

Наталья Попова / Facebook
Фото: Наталья Попова / Facebook
Наталья Попова / Facebook
Фото: Наталья Попова / Facebook
Спецназовцы ЦСО «А» СБУ в Купянске.
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Украинские военные на въезде в Изюм.

Lrk Hub / Telegram
Фото: Lrk Hub / Telegram
Lrk Hub / Telegram
Фото: Lrk Hub / Telegram
Анатолий Штефан / Twitter
Фото: Анатолий Штефан / Twitter

Боец 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с украинским флагом у поселкового совета Савинцев.

tipichnoe_xtz / Telegram
Фото: tipichnoe_xtz / Telegram
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Контрнаступление Купянск Война России против Украины деоккупация

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