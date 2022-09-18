После ряда побед на фронте не затишье, а подготовка — Зеленский 18 сентября, 22:21 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что временное затишье на фронте в Украине в действительности является подготовкой к дальнейшим действиям.

«Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. В следующий ряд очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной — вся», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Украина продолжает освобождать ранее оккупированные россиянами территории. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

Ранее спикер ОК Юг Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ установили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области.

12 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных южных территорий — более 500 кв. км

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