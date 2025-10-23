В Воздушных силах объяснили, когда Украина может получить первые истребители Gripen

Быстрое появление шведских истребителей Gripen в украинском небе маловероятно, поскольку процесс их производства и передачи является сложным и требует заключения межправительственных соглашений. Однако, перспектива получения этих самолетов является положительным сигналом для украинских Воздушных сил.

Об этом в четверг, 23 октября, в эфире телемарафона Єдині новини заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«О слове „скоро“ не будем так поспешно говорить, потому что авиационная компонента — это высокотехнологичное оружие, и быстро изготовить его не может ни одна страна мира. Самолеты — это то, что непросто купить, а фактически и невозможно купить. Это — межправительственные соглашения, это просто так не продается, поэтому и чрезвычайно сложно», — пояснил Игнат.

Он также отметил, что перспектива получения Gripen является важным сигналом, который позволит усилить украинскую авиацию и заменить устаревший советский парк самолетов.

По его словам, Gripen является «более доступным для обучения» украинских пилотов и является «более легкой в эксплуатации» машиной.

«Перспектива получения Gripen — это хороший знак для страны, для того, чтобы усилить нашу авиационную компоненту», — отметил Игнат.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Кристерссон отметил, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что передача Украине самолетов Gripen от Швеции в будущем может предусматривать и дополнительные ракеты и бомбы от партнеров.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

28 мая 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

Инфографика: NV

В июле 2024 года глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался. По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.