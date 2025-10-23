Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Radio NV , как истребители Gripen , которые Украина может закупить у Швеции, усилят Воздушные силы и в чем их преимущество.

— Хочу с вами поговорить про шведские истребители Gripen для Украины. Президент Владимир Зеленский в Швеции подписал лист о намерении. Это позволит Киеву купить 150 самолетов, на 10−15 лет рассчитан весь проект. Шведский премьер Ульф Кристерссон говорит не про Gripen старых серий, а про современные машины, о которых мы раньше даже и не мечтали. Обьяснение, пожалуйста, насколько существенная разница.

— Если так чисто математически: раза в полтора по всем показателям новые Gripen E/F лучше, допустим, старых Gripen C/D. Они практически дотягиваются до уровня F-16, лучших образцов F-16.

В этом смысле на перспективу, конечно, Gripen для нас даже лучше, чем F-16. Почему? Потому что он все-таки более неприхотливый, чем F-16, меньшая стоимость часа полета. Его можно использовать с разного вида подстилающей поверхности, начиная от грунтовых полос, заканчивая хорошим бетоном.

Плюс очень важно для нас — это возможность использовать с этого самолета европейское вооружение — не завязываться только на американское. Оптимальный вариант, конечно, это иметь около сотни F-16, около сотни, допустим, Gripen. И, в принципе, мы закроем свою потребность в две сотни самолетов-истребителей, которые нам нужны для удержания определенных границ и восстановления нашей территориальной целостности. И вообще для Воздушных сил.