Ульф Кристерссон и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Линчепинге, Швеция, 22 октября 2025 года (Фото: Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Украина может приобрести истребители Gripen , оплатив их за счет замороженных российских активов. Об этом сообщает The Guardian .

По его словам, это предусматривает соглашение, которое Украина и Швеция подписали 22 октября.

Рассматриваются активы РФ, которые находятся в западных странах, а также средства от «коалиции желающих».

«Мы полностью осознаем, что впереди нас ждет долгий путь. Но с сегодняшнего дня мы обязуемся изучить все возможности по предоставлению Украине большого количества истребителей Gripen в будущем», — подчеркнул Кристерссон.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Кристерссон подчеркнул, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что передача Украине самолетов Gripen от Швеции в будущем может предусматривать и дополнительные ракеты и бомбы от партнеров.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

Инфографика: NV

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался. По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.