«Знакомые украинским пилотам». Игнат объяснил, что может означать будущая передача истребителей Gripen от Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции, 22 октября 2025 года (Фото: Fredrik Sandberg/TT News Agency/via REUTERS)

Передача Украине самолетов Gripen от Швеции в будущем может предусматривать и дополнительные ракеты от партнеров. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини в среду, 22 октября, сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат.

«Gripen стоит около 50 млн долларов за самолет. Понятно, что это — технологическая вещь. Прежде всего речь идет о вооружении. Если F-16 имеет две ракеты и бомбы, Gripen имеет свою номенклатуру вооружения. Некоторое вооружение является родственным для „натовских“ самолетов, а некоторое является уникальным. Поэтому мы, если бы получили Gripen, имели бы еще дополнительное вооружение от той или иной страны и могли бы его применять. Потому что сегодня именно ракеты и бомбы в дефиците», — сказал он.

В Воздушных Силах уточнили, что Gripen подходит Украине в том числе и потому, что это одна из самых дешевых моделей, также он не слишком дорогой в обслуживании и может использовать украинские аэродромы.

Инфографика: NV

Игнат добавил, что украинские пилоты уже овладевали Gripen, потому что участвовали в ознакомительных полетах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Зеленский отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.

По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.