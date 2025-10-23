«Ситуация изменилась». Defense Express объяснил, почему Воздушные силы ВСУ в конце концов внедрят систему истребителей Gripen, а не F-16

Планы закупить минимум 100 шведских истребителей JAS 39E/F Gripen для Украины были ожидаемыми. Речь идет не только об обсуждении этих самолетов в последние годы, но и о реальной потребности в новых истребителях, которая была зафиксирована еще в Визии 2020 года, считают аналитики Defense Express .

Тогда Украина планировала получить 72-108 многоцелевых самолетов поколения 4++ для, по меньшей мере, четырех бригад Воздушных сил Украины. Сроки развертывания новых самолетов были запланированы на 2030 год, когда последние МиГ-29 и Су-27 должны были списать. В это время выбор нового истребителя для Украины стал реальной темой обсуждений. Основными кандидатами были Saab JAS-39E/F Gripen и F-16 Block 70/72 с единичными упоминаниями о Rafale и Eurofighter, отмечают аналитики.

Defense Express тогда писал, что на F-16 уже « надо становиться в очередь», а некоторые представления о Gripen были преувеличены. После начала полномасштабной агрессии РФ обсуждение сместилось на более неотложный вопрос — где сейчас можно быстро получить истребители.

На фоне всех вариантов, как отмечали воздушные силы, ставку решили делать на наиболее доступные F-16. Европейские страны снимали их с вооружения и эти самолеты могли передать Украине в достаточном количестве. Совместная поставка F-16 от Нидерландов, Дании, Бельгии и Норвегии считалась лучшим вариантом.

Инфографика: NV

Тогда возникает вопрос: если Украине планируют передать около полусотни F-16, зачем еще 100-150 JAS 39E/F Gripen, которые не будут доступны в ближайшее время? Дело в том, что F-16, которые получит Украина, были выпущены в конце 1980-х — начале 1990-х годов и снимались с вооружения именно из-за постепенного замещения на F-35, отмечают в Defense Express.

Аналитики обратили внимание на важный недостаток Gripen – срок службы платформы. Шведский истребитель уже восемь лет не получал новых заказов, и его единственными операторами могли остаться только Швеция и Бразилия. Это усложняло дальнейшие обновления и модернизацию самолета. Это объясняет, почему Украина не закупила дополнительные F-16 в версии Block 70/72 и воздушные силы не переучились на модернизированную версию уже известного самолета. В 2022 году именно такой вариант считался более предпочтительным.

За последние три года ситуация изменилась, и сейчас JAS-39E/F Gripen выглядит гораздо более привлекательным вариантом. Во-первых, в США установили чрезвычайно высокую цену на новые F-16 Block 70/72 – 285 млн долларов за самолет с минимальным вооружением для Филиппин и Перу. Это значительно превышает последнюю известную " твердую" цену для Болгарии в 162,5 млн долларов в 2022 году.

Для Gripen цены остаются ниже: 138,25 млн долларов за самолет для Таиланда и примерно 146 млн долларов в планах для Перу. Еще один важный момент – шведский самолет снова начал получать заказ. Ожидаются контракты для Перу и Колумбии, а также дополнительные для Таиланда и Бразилии. Это свидетельствует о « Ренессанс Gripen» и, как пишет Defense Express, пришло время « становиться в очередь за эти самолеты».

Gripen ранее предлагали Индию в рамках конкурса на 114 самолетов с возможностью частичного производства на месте. Однако Дели, кажется, предпочитает дополнительные Rafale, пишет издание. То есть планы Украины получить « не менее 100 Gripen» соответствуют масштабному предложению, похожему на индийское, которое считалось очень выгодным.

Инфографика: NV

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Шведский премьер отметил, что это соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, а не конкретные поставки сейчас.

Украинский президент отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.