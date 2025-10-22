Премьер Швеции рассказал, когда его страна сможет начать поставки истребителей Gripen Украине

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм рассматривает возможность начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Линчепинге в среду, 22 октября, сообщает Европейская правда.

Кристерссон отметил, что речь идет о новейшем поколении самолетов Gripen, производство которых только разворачивается в Швеции. Поэтому, по его словам, первые поставки могут начаться не ранее чем через три года.

«Мы говорим о последнем поколении, которое было буквально недавно представлено в Швеции. Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому мы говорим о где-то трех годах на практике — это когда мы сможем начать поставки», — сказал премьер.

Он подчеркнул, что перед этим нужно определить долгосрочные источники финансирования помощи Украине, в частности рассматривается вариант использования замороженных российских активов. Также Кристерссон отметил, что поставка всех 150 самолетов не произойдет сразу — процесс будет постепенным.

В этот же день Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Зеленский отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 22 октября посетит Швецию и встретится с премьером Ульфом Кристерссоном в городе Линчепинг, где расположены оборонные предприятия фирмы Saab, производителя истребителя JAS 39 Gripen.

Инфографика: NV

Истребители Gripen для Украины — что известно

В декабре 2023 года тогдашний спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что международные партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen. Он также отметил, что основным боевым самолетом будет F-16.

28 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция приостановила планы передачи Украине истребителей Gripen, чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию истребители F-16.

9 июня начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявлял о том, что в Украине есть необходимая инфраструктура для размещения шведских истребителей Gripen.

Позже глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что его страна была готова предоставить Украине истребители Gripen, однако официальный Киев пока что от них отказался.

По словам дипломата, власти Украины пришли к выводу, что внедрять одновременно две системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком сложно.

22 сентября 2024 года тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев с западными партнерами обсуждает возможность получения партий истребителей Gripen и Eurofighter.