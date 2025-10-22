Вместо ранее аварийных. В части регионов Украины вводят графики почасовых отключений

22 октября, 14:21
Последствия массированного обстрела РФ на Киев (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В некоторых регионах Украины вместо аварийных отключений вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГБО), сообщили в Укрэнерго.

Это делается для того, чтобы обеспечить восстановление электроснабжения для длительно обесточенных потребителей, добавили там.

Узнать точное время и продолжительность отключений по нужному адресу можно на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

В некоторых областях до сих пор действуют аварийные отключения в результате российских атак.

В Укрэнерго отмечали, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому лучше следить за обновлениями на страницах облэнерго.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пять взрослых госпитализированы, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины 22 октября ввели аварийные отключения света из-за российского удара по энергосистеме.

Ранее Укрэнерго сообщало, что наихудшая ситуация с электроснабжением в Сумской и Черниговской областях.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Энергетика Обстрел Электроэнергия Атака Отключения света Обесточение Укрэнерго Война России против Украины Энергосистема Графики отключения света атаки России на энергосистему

