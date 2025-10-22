Вследствие массированных атак РФ. В Укрэнерго назвали области, где самая сложная ситуация с электричеством

Из-за массированной атаки РФ на энергетические объекты большинство регионов Украины перешли на аварийные отключения света. Самая тяжелая ситуация наблюдается на Сумщине и Черниговщине.

Об этом 22 октября сообщили в Укрэнерго.

В других областях также зафиксированы повреждения энергетических объектов и обесточивание потребителей.

Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью, и делают все возможное, чтобы восстановить работу оборудования как можно скорее, пишут в Укрэнерго.

Из-за ракетно-дронового обстрела РФ во всех регионах Украины сегодня с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Несмотря на ограничения, потребление электроэнергии остается высоким: по состоянию на 6:00 22 октября оно превышало уровень предыдущего дня на 1,7%. Вчера, 21 октября, суточный максимум потребления пришелся на вечер и соответствовал уровню предыдущих суток, 20 октября.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому в Укрэнерго рекомендуют следить за обновлениями на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях.

В ночь на 22 октября враг массированно атаковал Украину, в частности оккупанты нанесли удар по Киеву, Полтаве, Запорожью, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Ночью и утром 22 октября в Киеве раздавались взрывы, Россия атаковала столицу ракетами и дронами. По данным властей, последствия фиксируют как минимум в трех районах, есть попадания в многоэтажки в Днепровском и Дарницком районах, на Печерске — попадание в трехэтажный жилой дом. Сообщалось о пяти раненых и двух погибших.

В Киеве в результате российской атаки два человека погибли, еще 21 человек получил ранения, среди них пятеро детей. Четырех детей и пять взрослых госпитализированы, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.