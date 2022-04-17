«Россияне здесь крадут детей». Глава Запорожской РГА рассказал, как оккупанты похитили его сына 17 апреля, 19:02 Цей матеріал також доступний українською Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк (Фото:Скриншот из видео/Facebook)

Глава Запорожской райгосадминистрации Олег Буряк сообщил, что оккупанты похитили в Васильевке его 16-летнего сына.

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«Моего сына похитили. Россияне похитили его на блокпосте в Васильевке. Ему лишь 16 лет. Где мой сын находится сейчас, я не знаю», — сказал Буряк в видео опубликованном в Facebook.

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Он призвал Европейское сообществе и всех неравнодушных помочь ему вернуть ребенка домой.

«Пусть весь мир знает, что россияне здесь крадут детей. Помогите моему ребенку вернуться домой как можно скорее. Мне нужна ваша помощь. Если много людей потребуют одновременно освободить моего сына, моего Влада, тогда это обязательно произойдет», — сказал он.

В комментарии Укринформ Буряк уточнил, что оккупанты украли мальчика 8 апреля в 11:22 на блокпосте в Васильевке. По его словам, 16-летний Влад уезжал из Мелитополя на машине в Запорожье с двумя женщинами и тремя детьми. Буряк добавил, что машину держали на блокпосте три часа, затем всех отпустили, кроме подростка.

«У них (военных — ред.) есть планшеты и они нашли, что я являюсь отцом парня. Все это время мы пытались решить вопрос самостоятельно, но не получилось», — сказал Буряк.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 130 тысяч детей.

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