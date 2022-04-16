Больше всего — в Донецкой области. С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 200 детей, более 360 ранены

16 апреля, 09:12
Цей матеріал також доступний українською
Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)

Поддержи НВ

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибло 200 детей, более 360 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Такие данные по состоянию на субботу, 16 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 105, Харьковской — 88, Черниговской — 54, Николаевской — 41, Луганской — 40, Херсонской — 36, Запорожской — 23, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.

В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали пять детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш.

14 апреля на окраине пгт. Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 апреля — 52-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

Читайте также:
«Города-крепости». Командование РФ не знает, как отвечать на новое западное оружие для Украины и как атаковать Донбасс — Яковина

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X