Больше всего — в Донецкой области. С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 200 детей, более 360 ранены
Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибло 200 детей, более 360 получили ранения.
Война России против Украины — главные события 16 апреля
Такие данные по состоянию на субботу, 16 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 105, Харьковской — 88, Черниговской — 54, Николаевской — 41, Луганской — 40, Херсонской — 36, Запорожской — 23, столице — 16, Сумской — 16, Житомирской — 15.
В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях гибели детей.
Так, 15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадали пять детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш.
14 апреля на окраине пгт. Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.
Россия напала на Украину 24 февраля. 16 апреля — 52-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.