В Россию вывезли более 700 тысяч украинцев — Денисова 12 апреля, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Украинская омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

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В эфире Радио Свобода Денисова сказала, что каждый день на территорию страны-агрессора вывозят около 20 тысяч человек, украинцы находятся в 35 регионах России. То, что в Россию вывезли более 700 тысяч украинцев, более 130 тысяч детей, подтверждает российская омбудсмен Татьяна Москалькова.

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«Сейчас фильтрационный лагерь находится в Донецкой области, где находятся более 10 тысяч наших граждан. Это фильтрационные лагеря, в которых они принуждают наших граждан к сотрудничеству. Узнают об их интересах, об их поддержке Украины или РФ. Они узнают, есть ли знакомые стражи порядка, чтобы потом их арестовать и пытать, возможно, таким образом и уничтожить их», — рассказала Денисова.



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По словам уполномоченной по правам человека, только в Пензенской области России действуют четыре лагеря, куда еще в феврале, до начала полномасштабной войны РФ против Украины, вывезли жителей оккупированных территорий Донбасса.

Денисова подчеркнула, что насильственный вывоз украинцев в Россию является нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

Ранее издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в интервью Reuters, что российские оккупанты захватили в плен 1700 украинских военных и гражданских, 500 из которых — женщины.

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