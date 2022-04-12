В Россию вывезли более 700 тысяч украинцев — Денисова

12 апреля, 16:44
Цей матеріал також доступний українською
Украинская омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Украинская омбудсмен Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

Поддержи НВ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

В эфире Радио Свобода Денисова сказала, что каждый день на территорию страны-агрессора вывозят около 20 тысяч человек, украинцы находятся в 35 регионах России. То, что в Россию вывезли более 700 тысяч украинцев, более 130 тысяч детей, подтверждает российская омбудсмен Татьяна Москалькова.

Видео дня
Читайте также:
«Это уже не Алеппо, а новый Освенцим». РФ развернула жестокий террор в Мариуполе, скрывая число убитых, «фильтруя» и депортируя выживших

«Сейчас фильтрационный лагерь находится в Донецкой области, где находятся более 10 тысяч наших граждан. Это фильтрационные лагеря, в которых они принуждают наших граждан к сотрудничеству. Узнают об их интересах, об их поддержке Украины или РФ. Они узнают, есть ли знакомые стражи порядка, чтобы потом их арестовать и пытать, возможно, таким образом и уничтожить их», — рассказала Денисова.

Слушайте подкаст на эту тему

По словам уполномоченной по правам человека, только в Пензенской области России действуют четыре лагеря, куда еще в феврале, до начала полномасштабной войны РФ против Украины, вывезли жителей оккупированных территорий Донбасса.

Читайте также:
Армия насильников. Что известно о масштабе сексуального насилия войск РФ во время вторжения в Украину

Денисова подчеркнула, что насильственный вывоз украинцев в Россию является нарушением Женевской конвенции и военным преступлением.

Ранее издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в интервью Reuters, что российские оккупанты захватили в плен 1700 украинских военных и гражданских, 500 из которых — женщины.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Омбудсмен Людмила Денисова Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X