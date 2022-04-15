«Цинично и ужасающе». Россия нарушает международное право похищая и «усыновляя» украинских детей — Маасикас
Маасикас подчеркнул, что Россия будет привлечена к ответственности за ее преступления. (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Похищая и «усыновляя» украинских детей Россия цинично нарушает международное гуманитарное право, заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.
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«Вслед за украинскими журналистами, активистами, местными чиновниками, другими гражданскими лицами Россия начала похищать украинских детей. Это, а также их запланированное так называемое „усыновление“ российскими семьями является еще одним циничным, ужасающим нарушением международного гуманитарного права», — написал он в Twitter.
Маасикас подчеркнул, что Россия будет привлечена к ответственности за ее преступления.
Ранее украинский МИД сообщал, что украинских детей, которые были незаконно вывезены с территории Украины, могут отдать на «усыновление» в российские семьи.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 130 тысяч детей.
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