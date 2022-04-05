Родители погибли, дети в реанимации. В Черниговской области семья подорвалась на российской противотанковой мине — прокуратура 5 апреля, 13:50 Цей матеріал також доступний українською Возле Черниговом семья подорвалась на российской противотанковой мине (Фото:Прокуратура Черниговской области)

В Черниговской области семья подорвалась на российской противотанковой мине.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным следствия, оккупанты, в нарушение требований Женевской конвенции о защите гражданского населения, оставили взрывное устройство вблизи села Припутные Ичнянской ОТГ Прилукского района.

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В прокуратуре заявили, что 1 апреля, около 20 часов, семья работника медицинской помощи возвращались из хутора Безборотков в село Припутные. Однако за 30−50 метров до понтонной переправы автомобиль, которым они двигались, взорвался на противотанковой мини.

В результате родители погибли на месте. Их дети, 1995 и 2008 годов рождения в реанимации в тяжелом состоянии.

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