Германия снова отложила срочные поставки танков Leopard Украине — Politico 23 сентября, 05:41 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Christian Mang/File Photo)

На пленарном заседании Бундестага снова отложили голосование относительно немедленной передаче украинской армии немецких танков Leopard. Проект документа передали на рассмотрение комитетам, пишет Politico.

Правоцентристский оппозиционный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) потребовал провести голосование по предложению Бундестага, в котором содержится призыв к правительству немедленно разрешить экспорт немецких танков и боевых машин пехоты в Украину.



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Это было бы равносильно вотуму недоверия стратегии канцлера Германии Шольца в отношении Украины, поскольку канцлер неоднократно исключал такие поставки до тех пор, пока другие западные союзники не поставят аналогичную тяжелую технику, отмечает издание.

Предложение оппозиции было особенно опасно для Шольца и его Социал-демократической партии (СДПГ), потому что ведущие политики из его партнеров по коалиции, Зеленых и либеральной Свободно-демократической партии (СвДП), также потребовали поставки немецких танков Leopard.

«Голосование по поставкам оружия в Бундестаге рисковало выявить фатальные трещины в единстве правительства и даже могло привести к поражению Шольца в парламенте», — пишет издание.

Однако после жарких 50-минутных дебатов большинство депутатов от СДПГ, Зеленых и СвДП проголосовали за то, чтобы направить предложение оппозиции в комитеты по иностранным и экономическим делам для дальнейшего обсуждения. Это фактически задерживает пленарное голосование по тексту на несколько недель.

Тем не менее правительство теперь также сталкивается с риском возобновления давления на следующей неделе, поскольку оппозиция может потребовать проведения пленарного голосования по другому предложению Танки для Украины, которое ХДС/ХСС первоначально выдвинуло в июне, но также было отложено, делегировав его на уровень комитета.

6 сентября издание Welt сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2.

Комментируя это, Шольц заявил, что его страна достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать ту или иную технику, по его словам, принимается в координации с союзниками.

15 сентября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

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