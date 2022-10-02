Глава Минобороны Германии: взятие Лимана — огромный успех, но не поворотный момент 2 октября, 18:22 Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Фото:REUTERS/Annegret Hilse/File Photo)

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала взятие Лимана Донецкой области огромным успехом для Украины, однако отметила, что поворотный момент в войне еще не достигнут.

Об этом сообщает Tagesschau.



«Это большой успех, но это не поворотный момент. И именно поэтому так важно обучать украинских солдат — в том числе и для будущего. К сожалению, нам приходится считаться с тем, что эта война будет продолжаться недели и месяцы», — сказала Ламбрехт.

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Днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь шла о более чем 5000 военнослужащих РФ. Вскоре в ВСУ подтвердили, что защитники Украины вошли в город.



Позже Офис президента опубликовал видео военнослужащих ВСУ, устанавливающих украинский флаг на админздании в Лимане. Однако в вечернем видеообращении Зеленский отметил, что бои в городе еще продолжаются.



К вечеру в российском минобороны нашли силы прокомментировать ситуацию в Лимане и заявили, что войска РФ были отведены «на более выгодные рубежи».



В Минобороны Украины прокомментировали слова российских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированы» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.



По состоянию на 12:30 воскресенья, 2 октября, ВСУ полностью зачистили Лиман Донецкой области от российских оккупантов.

