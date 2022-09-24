Оружие нашей победы. Четыре образца западных вооружений, которые точно помогут ВСУ сокрушить оборону россиян 24 сентября, 16:52 Эксклюзив НВ Царь-танк: Немецкий танк Leopard-2 в современных модификациях значительно превосходит российские аналоги (Фото:U.S. Army photo by Spc. Javon Spence)

С помощью экспертов НВ составил список западных образцов вооружений, которые способны окончательно сломать армию РФ

В какой именно западной военной технике нуждается ВСУ и что даст ее поставка Украине? На этот вопрос НВ ответили три специалиста в данном вопросе: военный эксперт Олег Жданов, аналитик Информационного сопротивления Александр Коваленко и военный обозреватель Юрий Карин.



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Танк Leopard-2

Немецкий танк Leopard-2 в модификациях А-5 и А-6 — одна из самых современных машин подобного типа, производимых в Германии. Для Украины он подходит, прежде всего, благодаря удобной логистике: получить Леопарды из Германии или Польши значительно проще, чем ждать поставок американских танков M1 Abrams.

У Leopard-2 революционный стреловидный бронированный корпус (модуль танка). Башня и борт имеют дополнительные бронированные модули. Немецкие инженеры используют композитную броню, — сочетание стальных плит разной степени закалки, а также эластичных и неметаллических материалов. Такая комбинация позволяет значительно повысить эффективность противостояния вражеских снарядам и ракетам.

Leopard-2 разрабатывался как танк, который должен выдерживать попадание снаряда 125 калибра советского типа на дистанции до 1,5 км за счет только своей брони, то есть, без учета дополнительной динамической защиты. Поэтому такие боевые машины могут оставаться на поле боя после нескольких попаданий.

Один из минусов танка — его вес: почти 60 т. Чтобы его компенсировать, Leopard-2 имеет мощный 12-цилиндровый двигатель на 1,5 тыс. л. с. от компании MTU Friedrichshafen. За счет этого танк может развивать скорость до 70 км/ч.

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