Глава Европарламента призвала ЕС поставлять танки для ВСУ

6 октября, 00:37
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Президент Европарламента Роберта Метсола (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Президент Европарламента Роберта Метсола (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Страны Евросоюза должны начать поставки танков для ВСУ. Это поможет деоккупировать территории.

Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, пишет France 24.

«Украинцам нужно оружие, которым они могут сражаться, чтобы вернуть свою территорию, а это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких стран-членов», — подчеркнула Метсола.

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Она добавила, что дискуссии о поставках танков должны стать ключевыми для ЕС на фоне эскалации со стороны России и успешного контрнаступления украинских военных.

Она отметила, что повторит свой призыв в ходе саммита в Праге 7 октября, на котором будут присутствовать лидеры ЕС.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Европарламент Украина-ЕС Военная помощь Война в Украине Война России против Украины Роберта Метсола

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