Генштаб подтвердил атаку на нефтебазу в Крыму: попали в резервуар

Силы обороны Украины нанесли новые удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры России во временно оккупированном Крыму .

Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское, где произошел пожар. Известно, что попадание зафиксировано в резервуар РВС-2000.

Реклама

Также успешно поражено «федеральное государственное казенное учреждение Комбинат Гвардейский росрезерва», расположенное в селе Карьерное Сакского района.

Кроме этого, удар пришелся по складу горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также по радиолокационной станции Небо-У в Евпатории.

Результаты операций пока уточняются.

Ранее NV сообщал о новой успешной атаке на нефтебазу в Крыму, которую подтверждали спутниковые снимки. На них был виден большой столб дыма.

Нефтебаза в Гвардейском принадлежит ООО Кедр, которое владеет крупнейшей в оккупированном Крыму сетью автозаправочных станций ATAN (более 100 АЗС).

Фото: NV

Сама авиабаза Гвардейское попадала под удар дронов ГУР, в сентябре спецподразделение Примары поразило три российских вертолета Ми-8, уничтожив по крайней мере один из них и радар противовоздушной обороны Небо-У.

Кроме того, значительным разрушениям подверглась инфраструктура и трубопроводы базы. На снимках можно увидеть признаки, что локальное горение на нефтебазе в Феодосии может продолжаться даже сейчас.

Также мониторинговый канал Крымский ветер сообщал, что поселок Гвардейское во временно оккупированном Крыму в ночь 17 октября атаковали дроны.

Инфографика: NV

Также взрывы ночью раздавались в Симферополе, в Саках и Новофедоровке. Сообщается об аварийном отключении подстанции в Саках. Крымский ветер сообщал, что перебои с электричеством возникли, в частности, в Евпатории.

15 октября Генштаб ВСУ подтверждал повторное поражение Морского нефтяного терминала в Феодосии после первого удара 6 октября. На нефтебазе снова возник масштабный пожар, повреждены 16 резервуаров с горючим объемом 193 тысяч кубометров.