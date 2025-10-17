Пожар на нефтебазе в поселке Гвардейское в Крыму видно из космоса (Фото: NV)

Об атаке на нефтебазу в поселке Гвардейское, что в оккупированном Крыму , стало известно в ночь на 17 октября. Утром в соцсетях появились фото с большим столбом дыма, однако было неизвестно, что поражена именно нефтебаза.

Новые спутниковые снимки, доступ к которым имеет NV, подтверждают успешное попадание в нефтебазу в Гвардейском. Большой столб дыма попал на спутниковые снимки, источником пожара, предварительно, являются резервуары на нефтебазе. Нефтебаза в Гвардейском принадлежит ООО Кедр, которое владеет крупнейшей в оккупированном Крыму сетью автозаправочных станций ATAN (более 100 АЗС).

Кроме этой нефтебазы, компания имеет в собственности другие нефтехранилища и собственный парк бензовозов. Это делает объект важным узлом для поставок топлива на полуострове.

Кроме того, с большой вероятностью нефтебаза была задействована для обеспечения потребностей авиабазы Гвардейское, что в том же поселке, всего в 4 километрах на восток. Эта авиабаза является одной из точек запуска ударных БПЛА типа Shahed по Украине.

Сама авиабаза Гвардейское попадала под удар дронов ГУР, в сентябре спецподразделение Примары поразило три российских вертолета Ми-8, уничтожив по крайней мере один из них и радар противовоздушной обороны Небо-У.

Это уже не первая атака на крымские нефтебазы. Нефтебаза и морской нефтяной терминал в Феодосии подвергся сразу двум масштабным атакам за последние несколько недель. Спутниковые снимки от 17 октября, которые также есть в доступе у NV, свидетельствуют об уничтожении восьми резервуаров. Еще несколько резервуаров в неизвестном состоянии, дополнительный анализ будущих снимков может уточнить количество уничтоженных объектов.

Кроме того, значительным разрушениям подверглась инфраструктура и трубопроводы базы. На снимках можно увидеть признаки, что локальное горение на нефтебазе в Феодосии может продолжаться даже сейчас.

Ранее мониторинговый канал Крымский ветер сообщал, что поселок Гвардейское во временно оккупированном Крыму в ночь 17 октября атаковали дроны.

Местные жители сообщают, что над Гвардейским поднялся столб дыма, зарево от пожара видно за много километров.

По данным Крымского ветра, атакованная нефтебаза принадлежит крупнейшей крымской сети автозаправок ATAN.

Также взрывы ночью раздавались в Симферополе, в Саках и Новофедоровке. Сообщается об аварийном отключении подстанции в Саках. Крымский ветер сообщал, что перебои с электричеством возникли, в частности, в Евпатории.

15 октября Генштаб ВСУ подтверждал повторное поражение Морского нефтяного терминала в Феодосии после первого удара 6 октября. На нефтебазе снова возник масштабный пожар, повреждены 16 резервуаров с горючим объемом 193 тысяч кубометров.