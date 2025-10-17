Нефтебазу в Гвардейском в Крыму ночью атаковали дроны, возник масштабный пожар — видео

17 октября, 07:23
Дым над Гвардейским в Крыму после атаки БпЛА на нефтебазу 17 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Поселок Гвардейское во временно оккупированном Крыму в ночь на пятницу, 17 октября, атаковали дроны. На местной нефтебазе возник масштабный пожар, пишет мониторинговый канал Крымский ветер.

Местные жители сообщают, что над Гвардейским поднялся столб дыма, зарево от пожара видно за многие километры.

По данным Крымского ветра, атакованная нефтебаза принадлежит крупнейшей крымской сети АЗС ATAN.

Кроме нефтебазы, в Гвардейском мог быть атакован склад боеприпасов или аэродром. Над поселком видны два очага пожаров.

Также взрывы ночью слышали в Симферополе, в Саках и Новофедоровке. Сообщается об аварийном отключении подстанции в Саках. Крымский ветер пишет, что перебои с электричеством возникли, в частности, в Евпатории.

15 октября Генштаб ВСУ подтверждал повторное поражение Морского нефтяного терминала в Феодосии после первого удара 6 октября. На нефтебазе снова возник масштабный пожар, повреждены 16 резервуаров с горючим объемом 193 тыс. куб. м.

