Пожар на нефтебазе в оккупированном Крыму, 15 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Нефтебаза в Феодосии в оккупированном Крыму продолжает гореть после удара украинских дронов, сообщает ASTRA со ссылкой на источники в МЧС РФ в среду, 15 октября.

По информации Telegram-канала ASTRA, во время попадания в нефтебазу 12 октября в автомобиле находились три человека, которые погибли. Через два дня неподалеку от цистерны с дизельным топливом, которая до сих пор пылает, обнаружили сгоревшую Ладу с телами погибших. Из-за пожара извлечь авто и останки пока невозможно.

ASTRA добавляет, что погибшие — трое граждан Дагестана в возрасте от 18 до 23 лет. Они работали строителями-монтажниками в поселке Орджоникидзе в нескольких километрах от нефтебазы.

13 октября сообщалось, что нефтебаза в Феодосии продолжает гореть после удара украинских дронов.

6 октября мониторинговый Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что после ночной атаки дронов в Феодосии в оккупированном Крыму зафиксированы два мощных очага пожара на нефтеналивном терминале.

Ночью сияние от пожара на НПЗ было видно с расстояния более 30 километров.

Нефтебаза в оккупированной Феодосии уже неоднократно подвергалась атаке дронов. После предыдущих ударов из 34 резервуаров с топливом целыми остались только 22.

В ночь на 13 октября беспилотники снова атаковали нефтебазу в Феодосии. Как сообщали местные жители, взрывы на нефтебазе прогремели около 23:30.

По данным Крымского ветра, вероятно, в результате атаки была поражена также электроподстанция Кафа вблизи Феодосии.