Я понимаю, почему российский гражданин Труханов должен потерять украинское гражданство и должность мэра Одессы. Как говорится — лучше поздно, чем никогда

Но я совершенно не понимаю, почему надо вводить какую-то военную администрацию в Одессе и устанавливать в городе фактически прямое президентское правление, когда есть вполне легальная процедура перехода власти по закону.

И без разрушения местного самоуправления.

Думается, президенту есть чем заняться. У него переговоры с Трампом на носу. И не вопрос подготовки города к отопительному сезону его должен волновать. Оставьте человека в покое и дайте подумать о Томагавках, представляя сладкий момент прилета чего-то большого в бункер Путина.

Почему именно сейчас вдруг увидели паспорт Труханова?

И вполне естественно может возникнуть вопрос: а почему именно сейчас вдруг увидели паспорт Труханова? О котором журналисты сообщили уже лет с 10 назад. И который мало кого волновал. Даже во время полномасштабной войны. Более того, господин Труханов награды получал. От военных. Говорят потому, что мог применять навыки из своей домерской жизни. И в Украину, например, могло поступать контрабандное оружие. Еще до того момента, как чехи придумали снарядную инициативу.

Но это все — слухи. А суть вопроса в том, что очень бы не хотелось, чтобы справедливое решение по отстранению российского гражданина Труханова от управления украинским городом Одесса было просто поводом для перераспределения финансовых потоков. И очередного шага по разрушению местного самоуправления. Который может вдохновить и на следующие шаги.

Потому что централизация власти — это все же российский путь. И если мы избавляемся от российских граждан во власти, то, вероятно, не надо тянуть к нам российские практики.

