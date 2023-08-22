ГБР проводит массовые обыски в военкоматах и ВВК в трех областях: ищет коррупционеров 22 августа, 17:05 Обыски проходят во исполнение решения СНБО Украины (Фото:ГБР)

ГБР вместе с другими правоохранительными органами проводит обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) во многих областях Украины, чтобы выявить коррупционеров.

Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.

Обыски проходят во исполнение решения СНБО Украины.

По данным ГБР, 22 августа проходят обыски в ВЛК Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

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Следственные действия проводятся, чтобы разоблачить на коррупции военнослужащих, которые занимают руководящие должности в областных и районных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки.

В ГБР отметили, что сейчас в целом установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе.

На местах изымается документация, которая может подтвердить факты принятия фальшивых решений о непригодности к военной службе, личные дела и тому подобное.

ГБР отметило, что Уголовные производства возбуждены по ряду статей, в том числе по ч. 5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки работники ГБР провели 15 обысков.

Во время проверок были выявлены отдельные случаи злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фальшивых справок ВВК.

Сейчас трем должностным лицам военкоматов сообщили о подозрениях.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и предупредил об ответственности.

25 июля заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

14 августа Зеленский заявил, что многие проблемы в стране возникают из-за некачественной работы ВВК и пообещал подготовить решение.

11 августа глава государства анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны относительно работы системы военно-врачебных комиссий. Он подчеркнул, что сейчас эта система работает недостойно, а отношение сотрудников к военным и своим задачам — аморальное.