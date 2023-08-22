ГБР проводит массовые обыски в военкоматах и ВВК в трех областях: ищет коррупционеров
Обыски проходят во исполнение решения СНБО Украины (Фото:ГБР)
ГБР вместе с другими правоохранительными органами проводит обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) во многих областях Украины, чтобы выявить коррупционеров.
Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в пресс-службе ГБР.
Обыски проходят во исполнение решения СНБО Украины.
По данным ГБР, 22 августа проходят обыски в ВЛК Винницкой, Черкасской и Киевской областей.
Следственные действия проводятся, чтобы разоблачить на коррупции военнослужащих, которые занимают руководящие должности в областных и районных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки.
В ГБР отметили, что сейчас в целом установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе.
На местах изымается документация, которая может подтвердить факты принятия фальшивых решений о непригодности к военной службе, личные дела и тому подобное.
ГБР отметило, что Уголовные производства возбуждены по ряду статей, в том числе по ч. 5 ст. 426−1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).
В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки работники ГБР провели 15 обысков.
Во время проверок были выявлены отдельные случаи злоупотреблений военкомов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фальшивых справок ВВК.
Сейчас трем должностным лицам военкоматов сообщили о подозрениях.
После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и предупредил об ответственности.
25 июля заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.
14 августа Зеленский заявил, что многие проблемы в стране возникают из-за некачественной работы ВВК и пообещал подготовить решение.
11 августа глава государства анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны относительно работы системы военно-врачебных комиссий. Он подчеркнул, что сейчас эта система работает недостойно, а отношение сотрудников к военным и своим задачам — аморальное.