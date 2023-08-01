Почти 100 обысков в 11 областях. В военкоматах разоблачили масштабную схему уклонения от призыва — Офис генпрокурора

1 августа, 18:59
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Правоохранители расследуют дело о масштабной схеме уклонения от призыва (Фото:Офіс генерального прокурора / Telegram)

Правоохранители расследуют дело о масштабной схеме уклонения от призыва (Фото:Офіс генерального прокурора / Telegram)

Офис генерального прокурора во вторник, 1 августа, заявил, что разоблачил масштабную схему уклонения от призыва в 11 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, в рамках расследования провели почти 100 обысков на территории 11 областей Украины (Одесская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Винницкая, Черкасская, Черниговская, Львовская, Житомирская, Ивано-Франковская и Киев) — по месту работы и жительства участников схемы.

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По версии следствия, сотрудники районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки вместе с членами военно-врачебной комиссии выдавали справки о непригодности к воинской службы по состоянию здоровья и снимали военнообязанных с учета примерно за 6000 долларов. Правоохранители установили, что часть военнообязанных не приходили для проверки ВЛК, а справки использовали для выезда из Украины.

Как пишет СБУ, к организации схемы причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии. Для поиска «клиентов» участники схемы организовали сеть «посредников» в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

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По информации СБУ, стоимость «услуги» зависила от «платежеспособности» уклониста, места его жительства и срочности выезда. После оформления документов участники схемы давали «клиентам» маршрут побега через международный пункт пропуска Староказачье в Одесской области.

Сотрудники СБУ нашли 14 человек, которые купили полный пакет фальшивых документов и собирались по ним выехать из Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Служба безопасности Украины (СБУ) Военкомат Призыв Военкоматы Уклонение от службы Офис генерального прокурора Война России против Украины ТЦК

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