«Подозреваю, что Залужного подставили». Что не так с «хайповым» указом Зеленского об увольнении военкомов — интервью с нардепом Осадчуком 18 августа, 19:55 NV Премиум Валерий Залужный и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский 17 августа указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

Народный депутат фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук называет это решение хайповым, неправильно ретранслируемым в СМИ, а еще таким, которое возлагает на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного дополнительные обязанности, чего бы не должно было быть.

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В интервью Radio NV он объяснил, почему так считает.

— Зеленский уволил всех так называемых военкомов — руководителей центров комплектования и социальной поддержки, которые в народе называют военкоматами. Вроде бы положительная новость — борьба с коррупцией, очистка военкоматов или реформа военкоматов?

— Прежде всего не существует в природе указа президента, который увольняет с должности всех областных военных комиссаров. Хотя [17 августа] фактически все масс-медиа вышли с таким сообщением, но оно не соответствует действительности.

Если вы откроете указ президента, это указ о введении в действие решения СНБО, которым рекомендуется главнокомандующему Залужному рассмотреть возможность замены всех этих людей. То есть никто никого не уволил.

А на самом деле суть указа очень противоречива, потому что на Залужного повесили дополнительные обязательства, которые обычно делали топовые офицеры, но более низкого уровня — как Генштаба, так и Министерства обороны. И это меня, кстати, еще больше беспокоит, чем даже медийная манипуляция.

