«Система работает недостойно». Зеленский анонсировал решения касательно работы ВВК в Украине 11 августа, 15:27 Зеленский анонсировали заседание СНБО касательно работы ВЛК (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание Совета нацбезопасности и обороны касательно работы системы военно-врачебных комиссий.

В своем обращении он рассказал, что на данный момент идет проверка и подготовка предложений.

Зеленский подчеркнул, что сейчас эта система работает недостойно, а отношение сотрудников к военным и своим задачам — аморально.

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«Вопросы ВВК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто аморально. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу», — резюмировал он.

Система военно-врачебных комиссий в Украине не была готова к масштабным боевым действиям. Сейчас ее срочно меняют для облегчения обследования мобилизованных и раненых военных.

Военные, которые уже столкнулись к системой работы ВВК, заявляют о многочисленных сложностях в получении необходимых медицинских выводов и документов.

В начале года глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщал, что в Украине планируют реформировать процессы военно-врачебной комиссии — ввести электронный документооборот, сократить очереди и автоматизировать процессы, чтобы военнослужащие после ранений не стояли в многочасовых очередях и не вынуждены были ходить по разным институциям.



Правозащитный центр для военных Принцип, сооснователем которого стал адвокат и военнослужащий Маси Найем, получивший тяжелое ранение на фронте, представил правовой навигатор для раненых военных. Эксперты Принципа вошли в межведомственную группу по совершенствованию ВВК вместе с представителями Минцифры, Минобороны, Минздрава, Минветеранов и Минсоцполитики.