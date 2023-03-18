13 МиГ-29 и два ЗРК Куб. Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче истребителей и систем ПВО 18 марта, 16:06 Украинский МиГ-29 (Фото:Wikipedia.org)

В пятницу, 17 марта, исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал межправительственное соглашение с Украиной о передаче истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны Куб.

Об этом сообщает агентство TASR, ссылаясь на спикера Минобороны Мартину Какащикову.

По ее словам, Словакия передаст Украине 13 единиц МиГ-29, а также два зенитно-ракетных комплекса Куб, а также систему управления к ним, запчасти и ракеты.

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«Словакия сегодня четко заявила, что она на хорошей стороне истории. Наибольшая ценность — человеческая жизнь, и я верю, что благодаря словацким технологиям удастся защитить как можно больше человеческих жизней», — отметила пресс-секретарь Минобороны Словакии.

По словам Какащиковой, соглашение между правительством Словакии и Кабинетом министров Украины о передаче военной техники отвечает внешнеполитическим интересам Словакии.

«Документ отвечает словацкому праву, общим принципам международного права, а также обязательствам Словакии, содержащимся в других международных документах», — добавила спикер.

17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

По словам Дуды, такое решение было принято на уровне государственных органов. На сегодняшний день в Варшаве около 10 МиГов — их получили еще в начале 90-х от армии ГДР. Сколько всего Польша поставит для ВСУ таких истребителей, президент не уточнил.

«Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. А потом — эскадрильи самолетов F-35», — заявил Дуда.

В воздушных силах Украины считают, что предоставление стране модернизированных советских истребителей МиГ-29 будет серьезной помощью, однако вряд ли приведет к особым изменениям на фронте.