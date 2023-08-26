«Он грезил F-16». Игнат назвал погибшего Джуса «двигателем» предоставления Украине западных истребителей 26 августа, 22:00 Легендарный пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Джус (Фото:_juicefighter_/Twitter)

Майор Андрей Пильщиков (позывной Джус), который погиб в авиакатастрофе на Житомирщине, мечтал, чтобы украинское небо защищали американские F-16, и сам сделал многое для того, чтобы приблизить их поставки.

Об этом 26 августа написал в Facebook представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Андрей Пильщиков не просто пилот, это был молодой офицер с мегазнаниями и мегаталантом. Это был замечательный коммуникатор, он был двигателем реформ в авиации Воздушных сил, участником многих проектов», — говорится в заметке.

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По словам Игната, Джус «грезил F-16-ми в украинском небе». Он встречался с американскими чиновниками, поддерживал связь с калифорнийскими пилотами, «был главным двигателем адвокационной группы», которая продвигала решение о поставках современных истребителей Воздушным силам.

«За время войны он дал десятки интервью западным медиа, потому что хорошо знал английский, а главное — предмет разговора, то, о чем можно и нужно говорить для Украины. Вы даже представить не можете, как он хотел летать на F-16… И когда американские самолеты уже фактически на горизонте, он на них не полетает», — добавил спикер ВС ВСУ, назвав погибшего «больше чем другом».

В субботу, 26 августа, в соцсетях и СМИ сообщили о гибели пилота с позывным Джус. Позже командование Воздушных Сил ВСУ официально подтвердило смерть военнослужащего, которая произошла накануне в Житомирской области в результате столкновения самолетов L-39. Погибли также еще двое украинских летчиков.

Госбюро расследований начало уголовное производство по факту авиакатастрофы.

Андрей Пильщиков летал на истребителе МиГ-29, служил в составе 40-й бригады тактической авиации. Участвовал в воздушной обороне Киева в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Летом 2023 года США разрешили другим странам передавать Украине истребители F-16. 20 августа Нидерланды и Дания объявили о поставках для нужд Воздушных сил ВСУ 42 и 19 этих самолетов соответственно. 24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что украинские пилоты уже учатся на F-16 в Великобритании и Швеции.

