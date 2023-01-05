В разведке прокомментировали прогноз Буданова об окончании войны и наступлении Украины 5 января, 12:00 В разведке объяснили, на чем основывается прогноз Буданова об окончании войны и наступлении Украины (Фото:Генштаб)

Прогноз начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в котором говорится о положительных сдвигах на фронте и серьезном наступлении ВСУ, базируется на разведданных, анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

«Слова Буданова о положительных сдвигах на фронте — те, которые прозвучали еще летом о событиях осенью и во многих других случаях, — это информация, которая подтверждается жизнью и практикой», — отметил он.

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Юсов напомнил, что ранее Буданов предупреждал и о полномасштабном вторжении РФ.

«Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно через те внутренние процессы, которые происходят внутри РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, которые озвучены, для этого есть основания», — добавил он.

Ранее Буданов заявлял, что Украина планирует провести в марте серьезное наступление.

Кроме того, по его словам, Россию ждет крах, но это пойдет на пользу миру.

Также Буданов выразил надежду, что 2023 год принесет Украине радость и победу.