Что замышляет Кремль в 2023 году. ISW детально изложил вероятные планы РФ и призвал Запад к «быстрой и своевременной» поддержке Украины 16 января, 10:02 Украинские военные ведут огонь по позициям врага в районе Бахмута, 15 января 2023 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Россия пытается пересмотреть свой подход к войне, готовясь к затяжным боевым действиям и одновременно планируя крупные операции в 2023 году. Даже если они будут провальными, Запад не должен ослаблять поддержку Украины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Она посвящена детальному анализу тех рисков и угроз, которые до сих пор несет армия РФ, чтобы акцентировать внимание Запада на необходимости максимальной поддержки Украины.

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«Российские силы остаются опасными, а Украина […] нуждается в дальнейшей и своевременной поддержке Запада, чтобы должным образом подготовиться к действиям России в 2023 году […], — пишут аналитики Института. Они подчеркивают, что западные союзники «должны будут продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», даже если масштабные операции России в 2023 году потерпят неудачу — поскольку Кремль, вероятно, готовится к затяжной войне. «Запад должен продолжать поддерживать усилия Украины по отражению российского вторжения — и делать это быстро», — предупреждают они. Аналитики констатируют, что российская армия все еще «сохраняет право голоса» в этой войне [может повлиять на ход событий], несмотря на свои слабости, а РФ активно готовит почву для проведения крупных операций на втором году войны.



Хотя Путин не изменил целей вторжения, появляются свидетельства того, что он меняет фундаментальный подход России к войне, предпринимая несколько новых целенаправленных усилий. Таким образом Кремль стремится вернуть себе инициативу и положить конец текущей череде оперативных успехов Украины — после того, как за 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

Аналитики ISW указывают на несколько подготовительных шагов Кремля («направлений усилий» — lines of effort, LOE), которые вероятно должны поддержать «решительные действия» РФ в течение ближайших шести месяцев.

1. Кремль активизирует и краткосрочные, и долгосрочные усилия по формированию дополнительной живой силы. Путин и Минобороны России объявили о планах радикального расширения российских вооруженных сил путем формирования новых дивизий, восстановления военных округов на западе России (до уровня перед реформами 2010 года) и увеличения призывного возраста. Все это указывает на намерения России (хотя не обязательно на ее способность) реформировать армию для ведения крупномасштабной конвенциональной войны. По данным украинской разведки, Кремль намерен довести численность армии до 2 млн (к неустановленной дате) — с примерно 1,35 млн человек по состоянию на сентябрь 2022 года. Представители западных разведок отмечали, что российское военное командование «серьезно готовится» к возможной второй волне мобилизации. Путин подписал приказы, расширяющие возможности мобилизации — в частности разрешив мобилизацию осужденных.



2. Российские вооруженные силы удерживают часть уже мобилизованного личного состава для использования в будущем — заметное изменение по сравнению с первоначальным подходом Кремля, когда необученные силы отправляли прямо на фронт осенью 2022 года. 7 декабря Путин заявил, что армия РФ задействовала на передовой еще не весь персонал из первой волны мобилизации — вероятно, чтоб обучить и оснастить эти силы, используя их позже и более концентрированно. После серии успешных украинских контрнаступлений летом и осенью 2022 года регулярные российские войска не участвовали в масштабных наступательных операциях (в отличие от ЧВК Вагнера и марионеточных сил боевиков «ДНР/ЛНР»), сохраняя в основном оборонительные позиции, напоминают эксперты ISW. В то же время, добавляют они, наблюдалась перегруппировка и обучение подразделений армии РФ в Беларуси и России.

3. Россия пытается «оживить» свой военно-промышленный комплекс, особенно заметны эти усилия с декабря. За этот период Путин провел несколько встреч на высшем уровне и посетил оборонные предприятия по всей стране, публично признал проблемы с обеспечением — включая нехватку разведывательных беспилотников, и потребовал, чтобы один из его министров заключил контракты на государственные оборонные закупки в максимально короткие сроки. Путин и другие кремлевские чиновники также ведут «туманные дискуссии» о возможности национализации собственности в поддержку войны, которую вдет Россия.



4. Путин взялся за рецентрализацию контроля над боевыми действиями, назначив начальника Генштаба армии РФ Валерия Герасимова командующим российскими войсками в Украине. Кремль также восстанавливает в должностях тех, то изначально планировал войну, и запоздало пытается исправить недостатки командной структуры. Кремль, вероятно, рассчитывает, что Герасимов и его недавно назначенные заместители подготовят Россию к затяжной войне и возьмут на себя командование крупными операциями в 2023 году.



5. Кремль интенсифицировал информационные усилия в поддержку войны. Кремль пытается возродить поддержку вторжения, повторно активизируя в информационном пространстве нарративы, царившие накануне 24 февраля. Кроме того, власти РФ пытаются восстановить контроль над освещением войны после того, как ранее уступили это пространство множеству «военкоров». В конце 2022 года кремлевские чиновники с новой силой возобновили ложные пропагандистские заявления о том, что существование независимой Украины якобы угрожает суверенитету и культуре России. Таким образом вторжение и российские потери оправдываются как неизбежные и необходимые меры «самообороны». Кроме того, кремлевские пропагандисты активизировали нарратив о международно-правовых последствиях для России в случае, если она не выиграет войну — что, вероятно, должно спровоцировать в обществе страх перед поражением и усилить приверженность войне. Кремль также активизировал усилия по вовлечению и «приручению» наиболее влиятельных провоенных блогеров, которые стали мощной информационной альтернативой Путину и сводкам Минобороны России.

В то же время описанные выше усилия Кремля по подготовке к новым крупным операциям в 2023 году не противоречат тому, что Россия готовит почву для затяжной войны. ISW не считает, что такие операции готовятся как «последний рывок» России в попытке выиграть войну в Украине (тем более что ряд ее долгосрочных усилий по расширению армии выходят за рамки 2023 года). Аналитики Института предостерегают, что провал одной из указанных ниже операций, которые РФ может планировать на текущий год, не означает автоматического окончания войны — как, например, не поставила в ней точку провальная попытка Москвы захватить Киев.

Среди гипотетических операций («решающих стратегических действий»), которые РФ может провести в 2023 году, ISW называет следующие:

Крупное наступление россиян — скорее всего, в Луганской области. Эксперты ISW указывают, что полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в число теоретически наиболее достижимых ( хотя и очень сложных) для РФ целей, в том числе с логистической точки зрения. При этом ISW продолжает считать, что российские войска вряд ли будут проводить наступление на юге Украины ( в Херсонской или Запорожской областях), в том числе из-за того, что Днепр делит линию фронта и является серьезным препятствием для маневра. Кроме того, российские эшелонированные укрепления в Херсонской области и обширные минные работы в Запорожской указывают на то, что в этих регионах РФ отдает приоритет оборонительным операциям.

Эксперты ISW указывают, что полный захват Донецкой и Луганской областей остается официальными военными целями Кремля и входит в число теоретически наиболее достижимых хотя и очень сложных) для РФ целей, в том числе с логистической точки зрения. При этом ISW продолжает считать, что российские войска вряд ли будут проводить наступление на юге Украины в Херсонской или Запорожской областях), в том числе из-за того, что Днепр делит линию фронта и является серьезным препятствием для маневра. Кроме того, российские эшелонированные укрепления в Херсонской области и обширные минные работы в Запорожской указывают на то, что в этих регионах РФ отдает приоритет оборонительным операциям. Масштабная оборонительная операция РФ, призванная отразить контрнаступление ВСУ в надежде далее перейти в наступление. На фоне многих сообщений о возможном контрнаступлении Украины Россия в конце 2022 года перебросила значительные силы с южного ( херсонского) направления в Луганскую область, создав полевые укрепления в Луганской области, а также в Белгородской и Курской областях РФ. ISW констатирует, что на Донбассе, в частности в Луганской области, РФ будет стремиться избежать еще одного значительного поражения, подобного разгрому в Харьковской области или уходу из Херсона. Аналитики Института полагают, что российские силы могут попытаться отразить контрнаступление ВСУ таким образом, чтобы лишить Украину инициативы и уничтожить значительную часть ее механизированных сил — что затем теоретически позволило бы армии РФ развить собственное контрнаступление.

На фоне многих сообщений о возможном контрнаступлении Украины Россия в конце 2022 года перебросила значительные силы с южного херсонского) направления в Луганскую область, создав полевые укрепления в Луганской области, а также в Белгородской и Курской областях РФ. ISW констатирует, что на Донбассе, в частности в Луганской области, РФ будет стремиться избежать еще одного значительного поражения, подобного разгрому в Харьковской области или уходу из Херсона. Аналитики Института полагают, что российские силы могут попытаться отразить контрнаступление ВСУ таким образом, чтобы лишить Украину инициативы и уничтожить значительную часть ее механизированных сил — что затем теоретически позволило бы армии РФ развить собственное контрнаступление. Наиболее опасный план российского наступления — на север Украины — в настоящее время остается маловероятным, считают эксперты ISW. Однако, полагают они, Кремль пытается сохранить гибкость планирования и, вероятно, расширит свое военное присутствие в Беларуси перед тем, как направить туда дополнительные силы в рамках учений Запад-2023 и Щит Союза-2023, запланированных предположительно на сентябрь 2023 года. По состоянию на данный момент ISW по-прежнему не видит никаких доказательств того, что российские силы в Беларуси создали достаточные структуры командования и управления войсками, необходимые для сопровождения оперативной ударной группы. Отправку в Беларусь Олега Салюкова, одного из трех новых заместителей Валерия Герасимова в его роли командующего войсками в Украине, ISW считает частью информационной операции РФ.

С учетом всего указанного выше ISW констатирует, что Кремль сохраняет свои максималистские цели по захвату всей Украины — вопреки тому, насколько плохо Россия до сих пор вела войну. Однако, напоминают эксперты Института, до сих пор Кремль не спешил эффективно исправлять ошибки и провалы своего вторжения, неоднократно выбирая краткосрочные неээфективные решения (неоднократная смена командиров операции; попытки тайной мобилизации вместо объявления реальной, которая стала запоздалой; неспособность контролировать информационное пространство и т. д. ). Сейчас, когда Москва, по-видимому, вновь пытается отреагировать на военные неудачи, это «не позволит Кремлю исправить ведение войны в ближайшей перспективе — если это вообще возможно, — а недостатки первоначального замысла российской кампании и понесенные впоследствии потери РФ будет трудно возместить», констатируют в ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Евгений Пригожин вручил медали ряду вагнеровцев за «захват» Соледара — вероятно, пытаясь и далее представлять это как « достижение» ЧВК Вагнера, а не совместную работу с армией РФ;



достижение» ЧВК Вагнера, а не совместную работу с армией РФ; Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили наземные атаки российских войск в районе Макеевки и Белогоровки Луганской области. Один из российских « военкоров» заявил, что РФ перебрасывает бронированные внедорожники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ( ОБСЕ) из России в Луганскую область — возможно, для использования в боевых действиях;

военкоров» заявил, что РФ перебрасывает бронированные внедорожники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ) из России в Луганскую область — возможно, для использования в боевых действиях; российские войска продолжают атаковать Бахмут и районы к северу, востоку, югу и юго-западу от города;

оккупанты, вероятно, добились незначительных территориальных успехов к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки;



по данным украинской стороны, российские войска увеличили свое присутствие в оккупированной части Херсонской области, сюда прибыли некоторые силы ЧВК Вагнера;

российский военнослужащий взорвал гранату в здании, где располагались российские солдаты в Белгородской области — возможно, как акт сопротивления мобилизации, пишет ISW. В российских источниках сообщают о гибели троих и ранении 10 мобилизованных военнослужащих.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW