Потерять, чтобы вернуть. Как девять лет назад Украине удалось освободить захваченный Мариуполь 13 июня, 07:10 Сюжет Украинские бойцы, освобождавшие Мариуполь в 2014 году (Фото:Елена Белозерская)

Девять лет назад, 13 июня 2014-го, Мариуполь был освобожден от пророссийских террористов — после месяца оккупации города. Сейчас Мариуполь, захваченный и уничтоженный россиянами во время полномасштабного вторжения, лежит в руинах, однако Украина надеется снова его вернуть.

День освобождения Мариуполя Украина впервые отметила на государственном уровне в 2016 году. Менее чем за год до полномасштабного вторжения России, в июне 2021-го, в городе прошел парад, посвященный освобождению полумиллионного города от оккупантов и боевиков. Тогда в нем приняли участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины и других силовых структур, по центральным улицам Мариуполя шагали курсанты и ветераны.

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Первые месяцы 2022 года вписали в историю Мариуполя самую трагическую страницу. Именно здесь российская армия уже с первых дней вторжения продемонстрировала, военные преступления каких невероятных масштабов она готова совершать в Украине. 82 из 86 дней обороны города Мариуполь провел в полном окружении. Его жители были вынуждены выживать в подвалах домов под постоянными сокрушительными обстрелами и авиаударами, которые войска РФ наносили по городу. Удар по роддому в Мариуполе и авиабомбы, сброшенные на драматический театр, ужаснули весь мир — как и гуманитарная катастрофа в городе, спровоцированная оккупационными войсками. Методичное уничтожение коммуникаций, инфраструктуры города, его базовых служб и больниц, укрытий и жилых домов за несколько месяцев превратило Мариуполь в пустошь, фактически непригодную для жизни. Жители города уже в первые дни большой войны были лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, в то же время РФ начала в городе жестокие «чистки»: произвольные убийства и пытки гражданского населения, процессы фильтрации и депортации жителей города.

По самым осторожным оценкам, россияне убили более 22 тысяч жителей Мариуполя, более тысячи многоэтажек в городе «были разрушены в пепел». Фотограф Евгений Малолетка и видеограф АР Мстислав Чернов за несколько недель работы в оккупированном городе успели зафиксировать и показать миру лишь малую толику этих преступлений.



В российском плену до сих пор остаются сотни защитников города, которые держали героическую оборону Мариуполя, ставшую примером впечатляющей стойкости украинских военных. После трех месяцев жестоких боев за Мариуполь и Азовсталь по приказу командования Украины гарнизон прекратил оборону и вышел в плен в течение 17−20 мая, чтобы сохранить жизнь раненым побратимам. Часть из них погибла позже во время теракта, организованного Россией в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области. С мая 2022 года Мариуполь остается оккупированным.



Однако стоическая оборона города фактически спасла весь юг Украины, напомнил 12 июня 2023 года в интервью 1+1 первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. «Если бы не Мариуполь, если бы они не вынуждены были перебросить [сюда войска] для того, чтобы не дать нам провести контрнаступательную операцию, не было бы ни Николаева, ни Одессы, они вышли бы на Приднестровье, соединились с трй группировкой, и Украина была бы отрезана от Черного моря полностью», — напомнил Павлюк.



Еще в июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: «В годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен», — пообещал. А в годовщину полномасштабного вторжения РФ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову рассказал, что лично пообещал 5-летнему мальчику из Мариуполя вернуть город под контроль Украины.

Девять лет назад Украине уже удалось это сделать. На фоне начала контрнаступления ВСУ NV напоминает, как в 2014 году Украина сначала потеряла, а затем вернула Мариуполь.

Захват Мариуполя в 2014 году

Первые недели после завершения Революции достоинства прошли в Мариуполе под знаком противостояния ее сторонников и представителей местного Антимайдана.

В противовес демонстрациям «антимайдановцев», проходивших с участием пророссийских сил и под флагами РФ, весной 2014 года в Мариуполе проводили акции за сохранение целостности Украины. 5 марта под стенами городского совета несколько сотен человек с украинскими флагами выступали против ввода российских войск и «за единую и неделимую Украину».

Акция у здания горсовета Мариуполя 5 марта 2014 / Фото: 0629.com.ua

Впоследствии участники пророссийских акций и агенты РФ начали прибегать к силовым действиям и призывать к проведению «референдума» — по аналогии с незаконным псевдореферендумом в Крыму. Уже в марте эти силы начали блокировать украинскую пограничную военную часть, устанавливали блокпосты на въезде в город. Подобно другим восточным городам Украины, которые в этот период пытались взять под свой контроль пророссийские назначенцы и боевики, в Мариуполе якобы выбрали «народного мэра» Дмитрия Кузьменко. Он объявил курс на «федерализацию Донецкой области», но впоследствии был задержан СБУ.

Развитие дальнейших событий в городе подстегнуло провозглашение т.н. «ДНР» в Донецке 6 апреля 2014 года. Через несколько дней после этого, 13 апреля, боевики «ДНР» захватили здание городского совета Мариуполя и совершили нападение на митинг сторонников соборности Украины (9 участников попали в реанимацию).

14 апреля Украина объявила о начале Антитеррористической операции, чтобы вернуть под контроль города на востоке. А 16 апреля около 300 человек, по данным МВД Украины, сделали попытку захватить мариупольской военную часть № 3057. Тогда украинским правоохранителям с участием спецподразделения Омега удалось сдержать штурм: около 70 боевиков задержали.



Однако пророссийские силы продолжать шаг за шагом захватывать Мариуполь. В начале мая флаги «ДНР» появились на зданиях СБУ, тогдашней милиции, прокуратуры, районных администраций. В эти дни на улицах города продолжалось противостояние между боевиками и украинскими военными, бойцами-добровольцами и правоохранителями, которое достигло кульминации 9 мая. Тогда в Мариуполе произошел бой за попытку захвата боевиками городского управления внутренних дел. АрміяInform называет этот бой «первым вооруженным ответом ВСУ» на серию захватов административных зданий российскими оккупантами в Донецкой и Луганской областях весной 2014 года. Тогда погибли шесть украинских военнослужащих, против сил ВСУ действовали снайперы. Сообщалось также о пребывании в городе боевиков из Славянска и чеченских наемников. Улицы Мариуполя пылали: в результате боя здание управления МВД сгорела дотла, также произошел пожар в Мариупольском горсовете.



Здание городского управления внутренних дел в Мариуполе, за которое 9 мая 2014-го развернулся настоящий бой. Фото до вторжения 2022 года / Фото: Аrmyinform

Утром 10 мая 2014 руководство АТО решило вывести из Мариуполя бойцов Нацгвардии, чтобы избежать эскалации напряжения в городе и не вести бои в жилых кварталах. Город оказался в плену у боевиков, а под контролем Украины остались Мариупольский аэродром, где были размещены силы Нацгвардии, ВСУ и добровольцев из батальона МВД Азов. Также украинские военные контролировали блокпосты на въездах в город.



Месяц оккупации города

Те несколько недель, в течение которых боевики контролировали город, Мариуполь охватили мародерство и беззаконие, о чем рассказывал в частности местный сайт 0639.com.ua. «В городе царил хаос, стрельба, бесконечные митинги за присоединение к России. Центр города был перекрыт баррикадами, по городу ходили неизвестные вооруженные люди», — напоминает АрміяInform.



11 мая в городе попытались провести «референдум» за провозглашение суверенитета «ДНР», во время которого в Мариуполе открыли только четыре «избирательных участка».

«В то время в городе царили хаос и бандитизм. Улицы были абсолютно пусты: ни одного милиционера, ни гаишника, ничего, по сути, не работало, магазины разбиты, а по городу мотались люди, которые охотились за машинами, чтобы забрать или транспорт, или топливо. Это были новоявленные „активисты“ из сепаратистских организаций, боевики. На тот момент они чувствовали себя хозяевами города, — рассказывал в комментарии Укринформу Александр Магдалиц, юрист, очевидец событий, который в 2014-м работал в горсовете начальником инспекции землеустройства. — Потому что в любом городе, особенно в большом, есть какое-то количество маргинального элемента, которому можно дать бесконтрольную свободу, оружие и немного денег или эквивалент в виде наркотиков и алкоголя, и они смело займутся бандитизмом. Что и произошло».



Городской совет в Мариуполе тогда контролировал боевик по кличке «Чечен» с группой «ДНРовцев». 13 июня, на момент штурма Мариуполя украинскими силами, этой группы уже не было в городе — она оставила его накануне. Николай Побойный, который тогда был заместителем начальника городского управления милиции в Мариуполе, предполагал, что произошла утечка информации и боевиков предупредили об операции по освобождению города.

Освобождение Мариуполя

Изначально Мариуполь планировали освободить 23 мая 2014-го. Это оставляло шансы организовать избирательный процесс — 25 мая в Украине должны были состояться президентские выборы. Однако украинское командование отказалось от этого плана, считая недостаточными имеющиеся на тот момент силы и средства.



Окончательной датой операции определили 13 июня, а задачу освободить город должны были осуществить около 150 бойцов спецбатальона Азов при поддержке двух рот спецбатальона Днепр, двух рот Нацгвардии и спецподразделения МВД. К операции Азов готовился в Бердянске, где бойцы прошли огневую подготовку: на полигоне в Бердянске «азовцы» создали макет укрепрайона террористов в Мариуполе и отрабатывали работу штурмовых групп. То, что сверхважная миссия досталась добровольческим батальонам, экс-заместитель главы МВД Антон Геращенко объяснял так: «К сожалению, на тот момент деморализация спецназа и СБУ, и армии, и милиции была настолько высокой, что не было возможности эффективно заставить их выполнять свои обязанности. Поэтому добровольцы подставили свое плечо. И благодаря всего 6 тысячам людей, которые пришли в добровольческие подразделения [в марте-июня 2014 года в целом], мы и показали России, что будем сопротивляться».



Украинские бойцы на улицах Мариуполя в день освобождения города / Фото: Елена Белозерская / Азов

Помогали готовить операцию и проукраинские силы, которые остались в городе. «Когда именно будут освобождать Мариуполь, мы знали, и помогали военным — указывали пути подхода, ухода, где сосредоточены основные силы сепаров, собирали различную информацию. Наши ребята в гражданском повсюду в городе ходили, все фотографировали, рисовали, обозначали и передавали военным. Также ездили в Бердянск, где встречались с «азовцами», — рассказывал Николай Побойный, той весной — заместитель начальника горуправления милиции в Мариуполе.



Активная фаза освобождения Мариуполя началась 13 июня 2014 около 5 утра. Сначала позиции террористов обстреляли из зенитных установок (в частности ЗУ-23, установленных на грузовиках с импровизированной «броней»). Затем штурмовые группы Азова взяли под контроль банк на улице Греческой, где располагалась штаб-квартира террористов.



В течение нескольких часов в тот же день были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена их техника и восстановлен контроль над всеми захваченными в городе учреждениями. В частности удалось освободить здание городского совета, ПТУ и т. д. Были ранены четверо бойцов Азова и Нацгвардии (один из них — тяжело, но сохранить жизнь ему удалось), из мирных жителей никто не пострадал. Удалось задержать нескольких боевиков. Вся операция длилась около шести часов.

Импровизированный "бронированный" грузовик, который украинские добровольческие батальоны использовали при освобождении Мариуполя / Фото: Полк Азов

В тот же день президент Петр Порошенко поручил тогдашнему председателю Донецкой ОГА Сергею Таруте перенести администрацию из Донецка в Мариуполь.



После этого освобожденному Мариуполю пришлось выдержать еще немало тяжелых дней даже до начала большого вторжения РФ. 24 января 2015 года жилые кварталы Мариуполя обстреляли из Градов, удары вели с территории, оккупированной пророссийскими боевиками. В тот день в городе погибло около 30 человек, 92 получили ранения. Среди погибших и раненых были целые семьи, дети, подростки.

Однако освобождение города в июне 2014 года нередко называют одним из переломных моментов войны на Донбассе. «До этого момента [президент РФ] Путин надеялся на то, что удастся путем вооруженного восстания местных жителей с оружием, которое обеспечивалась из России, захватить значительную часть юго-восточной Украины», — давал оценку тем событиям Геращенко, напоминая, что после этого России пришлось вести войну уже с привлечением своих регулярных частей, а ее дальнейшую экспансию на восток Украины удалось остановить — вплоть до нового полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.