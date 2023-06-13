Потерять, чтобы вернуть. Как девять лет назад Украине удалось освободить захваченный Мариуполь
Украинские бойцы, освобождавшие Мариуполь в 2014 году (Фото:Елена Белозерская)
Девять лет назад, 13 июня 2014-го, Мариуполь был освобожден от пророссийских террористов — после месяца оккупации города. Сейчас Мариуполь, захваченный и уничтоженный россиянами во время полномасштабного вторжения, лежит в руинах, однако Украина надеется снова его вернуть.
День освобождения Мариуполя Украина впервые отметила на государственном уровне в 2016 году. Менее чем за год до полномасштабного вторжения России, в июне 2021-го, в городе прошел парад, посвященный освобождению полумиллионного города от оккупантов и боевиков. Тогда в нем приняли участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины и других силовых структур, по центральным улицам Мариуполя шагали курсанты и ветераны.
Первые месяцы 2022 года вписали в историю Мариуполя самую трагическую страницу. Именно здесь российская армия уже с первых дней вторжения продемонстрировала, военные преступления каких невероятных масштабов она готова совершать в Украине. 82 из 86 дней обороны города Мариуполь провел в полном окружении. Его жители были вынуждены выживать в подвалах домов под постоянными сокрушительными обстрелами и авиаударами, которые войска РФ наносили по городу. Удар по роддому в Мариуполе и авиабомбы, сброшенные на драматический театр, ужаснули весь мир — как и гуманитарная катастрофа в городе, спровоцированная оккупационными войсками. Методичное уничтожение коммуникаций, инфраструктуры города, его базовых служб и больниц, укрытий и жилых домов за несколько месяцев превратило Мариуполь в пустошь, фактически непригодную для жизни. Жители города уже в первые дни большой войны были лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию, в то же время РФ начала в городе жестокие «чистки»: произвольные убийства и пытки гражданского населения, процессы фильтрации и депортации жителей города.
По самым осторожным оценкам, россияне убили более 22 тысяч жителей Мариуполя, более тысячи многоэтажек в городе «были разрушены в пепел». Фотограф Евгений Малолетка и видеограф АР Мстислав Чернов за несколько недель работы в оккупированном городе успели зафиксировать и показать миру лишь малую толику этих преступлений.
В российском плену до сих пор остаются сотни защитников города, которые держали героическую оборону Мариуполя, ставшую примером впечатляющей стойкости украинских военных. После трех месяцев жестоких боев за Мариуполь и Азовсталь по приказу командования Украины гарнизон прекратил оборону и вышел в плен в течение 17−20 мая, чтобы сохранить жизнь раненым побратимам. Часть из них погибла позже во время теракта, организованного Россией в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области. С мая 2022 года Мариуполь остается оккупированным.
Однако стоическая оборона города фактически спасла весь юг Украины, напомнил 12 июня 2023 года в интервью 1+1 первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. «Если бы не Мариуполь, если бы они не вынуждены были перебросить [сюда войска] для того, чтобы не дать нам провести контрнаступательную операцию, не было бы ни Николаева, ни Одессы, они вышли бы на Приднестровье, соединились с трй группировкой, и Украина была бы отрезана от Черного моря полностью», — напомнил Павлюк.
Еще в июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: «В годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских террористов мы снова боремся за него и всю Украину. Как и тогда, в 2014-м, Мариуполь снова будет свободен», — пообещал. А в годовщину полномасштабного вторжения РФ Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Дмитрию Комарову рассказал, что лично пообещал 5-летнему мальчику из Мариуполя вернуть город под контроль Украины.
Девять лет назад Украине уже удалось это сделать. На фоне начала контрнаступления ВСУ NV напоминает, как в 2014 году Украина сначала потеряла, а затем вернула Мариуполь.
Захват Мариуполя в 2014 году
Первые недели после завершения Революции достоинства прошли в Мариуполе под знаком противостояния ее сторонников и представителей местного Антимайдана.
В противовес демонстрациям «антимайдановцев», проходивших с участием пророссийских сил и под флагами РФ, весной 2014 года в Мариуполе проводили акции за сохранение целостности Украины. 5 марта под стенами городского совета несколько сотен человек с украинскими флагами выступали против ввода российских войск и «за единую и неделимую Украину».
Впоследствии участники пророссийских акций и агенты РФ начали прибегать к силовым действиям и призывать к проведению «референдума» — по аналогии с незаконным псевдореферендумом в Крыму. Уже в марте эти силы начали блокировать украинскую пограничную военную часть, устанавливали блокпосты на въезде в город. Подобно другим восточным городам Украины, которые в этот период пытались взять под свой контроль пророссийские назначенцы и боевики, в Мариуполе якобы выбрали «народного мэра» Дмитрия Кузьменко. Он объявил курс на «федерализацию Донецкой области», но впоследствии был задержан СБУ.
Развитие дальнейших событий в городе подстегнуло провозглашение т.н. «ДНР» в Донецке 6 апреля 2014 года. Через несколько дней после этого, 13 апреля, боевики «ДНР» захватили здание городского совета Мариуполя и совершили нападение на митинг сторонников соборности Украины (9 участников попали в реанимацию).
14 апреля Украина объявила о начале Антитеррористической операции, чтобы вернуть под контроль города на востоке. А 16 апреля около 300 человек, по данным МВД Украины, сделали попытку захватить мариупольской военную часть № 3057. Тогда украинским правоохранителям с участием спецподразделения Омега удалось сдержать штурм: около 70 боевиков задержали.
Однако пророссийские силы продолжать шаг за шагом захватывать Мариуполь. В начале мая флаги «ДНР» появились на зданиях СБУ, тогдашней милиции, прокуратуры, районных администраций. В эти дни на улицах города продолжалось противостояние между боевиками и украинскими военными, бойцами-добровольцами и правоохранителями, которое достигло кульминации 9 мая. Тогда в Мариуполе произошел бой за попытку захвата боевиками городского управления внутренних дел. АрміяInform называет этот бой «первым вооруженным ответом ВСУ» на серию захватов административных зданий российскими оккупантами в Донецкой и Луганской областях весной 2014 года. Тогда погибли шесть украинских военнослужащих, против сил ВСУ действовали снайперы. Сообщалось также о пребывании в городе боевиков из Славянска и чеченских наемников. Улицы Мариуполя пылали: в результате боя здание управления МВД сгорела дотла, также произошел пожар в Мариупольском горсовете.
Утром 10 мая 2014 руководство АТО решило вывести из Мариуполя бойцов Нацгвардии, чтобы избежать эскалации напряжения в городе и не вести бои в жилых кварталах. Город оказался в плену у боевиков, а под контролем Украины остались Мариупольский аэродром, где были размещены силы Нацгвардии, ВСУ и добровольцев из батальона МВД Азов. Также украинские военные контролировали блокпосты на въездах в город.
Месяц оккупации города
Те несколько недель, в течение которых боевики контролировали город, Мариуполь охватили мародерство и беззаконие, о чем рассказывал в частности местный сайт 0639.com.ua. «В городе царил хаос, стрельба, бесконечные митинги за присоединение к России. Центр города был перекрыт баррикадами, по городу ходили неизвестные вооруженные люди», — напоминает АрміяInform.
11 мая в городе попытались провести «референдум» за провозглашение суверенитета «ДНР», во время которого в Мариуполе открыли только четыре «избирательных участка».
«В то время в городе царили хаос и бандитизм. Улицы были абсолютно пусты: ни одного милиционера, ни гаишника, ничего, по сути, не работало, магазины разбиты, а по городу мотались люди, которые охотились за машинами, чтобы забрать или транспорт, или топливо. Это были новоявленные „активисты“ из сепаратистских организаций, боевики. На тот момент они чувствовали себя хозяевами города, — рассказывал в комментарии Укринформу Александр Магдалиц, юрист, очевидец событий, который в 2014-м работал в горсовете начальником инспекции землеустройства. — Потому что в любом городе, особенно в большом, есть какое-то количество маргинального элемента, которому можно дать бесконтрольную свободу, оружие и немного денег или эквивалент в виде наркотиков и алкоголя, и они смело займутся бандитизмом. Что и произошло».
Городской совет в Мариуполе тогда контролировал боевик по кличке «Чечен» с группой «ДНРовцев». 13 июня, на момент штурма Мариуполя украинскими силами, этой группы уже не было в городе — она оставила его накануне. Николай Побойный, который тогда был заместителем начальника городского управления милиции в Мариуполе, предполагал, что произошла утечка информации и боевиков предупредили об операции по освобождению города.
Освобождение Мариуполя
Изначально Мариуполь планировали освободить 23 мая 2014-го. Это оставляло шансы организовать избирательный процесс — 25 мая в Украине должны были состояться президентские выборы. Однако украинское командование отказалось от этого плана, считая недостаточными имеющиеся на тот момент силы и средства.
Окончательной датой операции определили 13 июня, а задачу освободить город должны были осуществить около 150 бойцов спецбатальона Азов при поддержке двух рот спецбатальона Днепр, двух рот Нацгвардии и спецподразделения МВД. К операции Азов готовился в Бердянске, где бойцы прошли огневую подготовку: на полигоне в Бердянске «азовцы» создали макет укрепрайона террористов в Мариуполе и отрабатывали работу штурмовых групп. То, что сверхважная миссия досталась добровольческим батальонам, экс-заместитель главы МВД Антон Геращенко объяснял так: «К сожалению, на тот момент деморализация спецназа и СБУ, и армии, и милиции была настолько высокой, что не было возможности эффективно заставить их выполнять свои обязанности. Поэтому добровольцы подставили свое плечо. И благодаря всего 6 тысячам людей, которые пришли в добровольческие подразделения [в марте-июня 2014 года в целом], мы и показали России, что будем сопротивляться».
Помогали готовить операцию и проукраинские силы, которые остались в городе. «Когда именно будут освобождать Мариуполь, мы знали, и помогали военным — указывали пути подхода, ухода, где сосредоточены основные силы сепаров, собирали различную информацию. Наши ребята в гражданском повсюду в городе ходили, все фотографировали, рисовали, обозначали и передавали военным. Также ездили в Бердянск, где встречались с «азовцами», — рассказывал Николай Побойный, той весной — заместитель начальника горуправления милиции в Мариуполе.
Активная фаза освобождения Мариуполя началась 13 июня 2014 около 5 утра. Сначала позиции террористов обстреляли из зенитных установок (в частности ЗУ-23, установленных на грузовиках с импровизированной «броней»). Затем штурмовые группы Азова взяли под контроль банк на улице Греческой, где располагалась штаб-квартира террористов.
В течение нескольких часов в тот же день были ликвидированы ключевые опорные точки боевиков, уничтожена их техника и восстановлен контроль над всеми захваченными в городе учреждениями. В частности удалось освободить здание городского совета, ПТУ
В тот же день президент Петр Порошенко поручил тогдашнему председателю Донецкой ОГА Сергею Таруте перенести администрацию из Донецка в Мариуполь.
После этого освобожденному Мариуполю пришлось выдержать еще немало тяжелых дней даже до начала большого вторжения РФ. 24 января 2015 года жилые кварталы Мариуполя обстреляли из Градов, удары вели с территории, оккупированной пророссийскими боевиками. В тот день в городе погибло около 30 человек, 92 получили ранения. Среди погибших и раненых были целые семьи, дети, подростки.
Однако освобождение города в июне 2014 года нередко называют одним из переломных моментов войны на Донбассе. «До этого момента [президент РФ] Путин надеялся на то, что удастся путем вооруженного восстания местных жителей с оружием, которое обеспечивалась из России, захватить значительную часть юго-восточной Украины», — давал оценку тем событиям Геращенко, напоминая, что после этого России пришлось вести войну уже с привлечением своих регулярных частей, а ее дальнейшую экспансию на восток Украины удалось остановить — вплоть до нового полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.