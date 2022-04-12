«Это уже не Алеппо, а новый Освенцим». РФ развернула жестокий террор в Мариуполе, скрывая число убитых, «фильтруя» и депортируя выживших 12 апреля, 16:05 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Оккупанты убирают с улиц и позже сжигают тела погибших мариупольцев: собирать их поручили специальным бригадам, состоящим в основном из боевиков «ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подвергнув жителей осажденного Мариуполя обстрелам и авиаударам, лишениям и жизни без самого необходимого, Россия развернула в городе новую волну беспрецедентного террора. Из захваченных районов города людей депортируют в РФ и «фильтруют», расстреливая проукраински настроенных жителей.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, власти города также подтвердили, что вечером 11 апреля российские войска вероятно применили в Мариуполе химическое оружие, о чем накануне сообщили украинские военные из полка Азов.

Видео дня

НВ рассказывает, что известно о происходящем в последние дни в Мариуполе.

Сколько жителей Мариуполя погибли от обстрелов, авиаударов и лишений: новые данные

После того, как миру открылись зверства российских оккупантов, совершенные в Киевской, Сумской и Черниговской областях, президент Украины Владимир Зеленский заявил в своей речи в Совбезе ООН: «Есть еще много других таких мест, о которых миру придется узнать полную правду». Первым в этом списке он назвал Мариуполь.

Российские войска, которые уже полтора месяца блокируют город и в последние недели контролируют часть его территории, не пропускают в Мариуполь ни гуманитарные колонны, ни представителей Красного креста. Однако каждая новая оценка масштаба катастрофы в Мариуполе дает понимание о том, что армия РФ чинит здесь военные преступления беспрецедентного масштаба.

11 апреля мэр Мариуполя Вадим Бойченко, покинувший город ранее, заявил в интервью агентству АР, что за время российской осады города погибли как минимум 10 тыс. его жителей. Он также допустил, что это число может превысить 20 тыс., поскольку после недель атак захватчиков и тяжелейших лишений, на которые они обрекли городских жителей, тела погибших мариупольцев «устилают улицы». Аналогичные оценки (10−15 тыс. погибших) 8 апреля озвучил в эфире Радио НВ заместитель мариупольского мэра Сергей Орлов.

Слушайте подкаст на эту тему

«К сожалению, каждый день от бомбардировок и обстрелов от 100 до 150 наших мирных жителей гибнет, и эта цифра продолжает расти. <...> По моей оценке, от 10 до 15 тысяч [человек погибли]. Очень ужасающие цифры. К сожалению, подтвердить их официально невозможно. Думаю, мы будем шокированы после деблокады Мариуполя количеством жертв и жестокостью россиян в этой войне», — сказал Орлов.

11 апреля Владимир Зеленский в своем обращении к парламенту Южной Кореи также подтвердил, что «Мариуполь разрушен, там десятки тысяч погибших.

При этом жителям города, где продолжаются уличные бои, до сих пор приходится выживать без самого необходимого — воды, еды, медикаментов, света, газа, водоснабжения. «По нашим оценкам в городе остается 130−150 тысяч человек. Люди в большинстве своем живут под землей — в бомбоубежищах, подвалах, — рассказал Орлов. Люди, конечно, голодают — нет снабжения пищей, водой. Готовят на кострах во дворах, делятся друг с другом».

Кроме того, российские оккупанты лишили жителей Мариуполя практически любой медицинской помощи. «Специфических лекарств нет, инсулин остается проблемой. Все больницы из города депортированы вместе с врачами, кроме одной, захваченной и работающей исключительно на лечение раненых оккупантов. Ни Красный Крест, ни украинская гуманитарная помощь в город не допускаются», — рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.

Мобильные крематории в Мариуполе: как оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений

Точное число жертв российских атак и зверств в Мариуполе Украина может никогда не узнать. 6 апреле горсовет Мариуполя впервые сообщил о том, что оккупанты запустили в городе мобильные крематории и начали сжигать тела жителей, погибших от их же обстрелов и тяжелейших условий блокады.

«После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе […]. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить», — рассказали в горсовете Мариуполя.

По информации украинских властей города, работу по сбору тел погибших мариупольцев россияне оставили специальным бригадам коллаборантов, которые состоят из согласившихся сотрудничать местных и террористов «ДНР». «Они собирают и сжигают тела убитых […]. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный «мэр"-коллаборационист Константин Иващенко. Многие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория», — добавили в горсовете.

9 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты методично продолжают свою «работу» по зачистке улиц города от тел погибших. «Левобережный район почти закончен, центральный — район частной застройки Парковый и Новоселовка, центральные улицы. […] Оккупанты используют большие холодильники промскладов для хранения тел. Зона кремации под усиленной охраной, что делает невозможным получение визуального подтверждения изнутри», — подчеркнул Андрющенко, уточнив, что в качестве места для работы крематория захватчики избрали промзону складов по Володарскому шоссе в районе Metro.

Мариупольский горсовет 9 апреля обнародовал первое фотоподтверждение массового скопления тел погибших в районе Садков в Кальмиусском районе грода. Там в подземном переходе на окраине Мариуполя оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными. «Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах», — рассказали в горсовете Мариуполя подробности о «зачистке» города от следов военных преступлений РФ, «которые в десятки раз страшнее геноцида в Буче».

Обнародованная фотография также подтвердила информацию «о развертывании крематориев и подготовке массовых захоронений не в одном месте, а по районам», пояснил советник мэра города Андрющенко.

«Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских изуверов», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко 6 апреля, комментируя первые данные о крематориях для «утилизации» тел погибших горожан.

Фотографии агентства Reuters, сделанные в Мариуполе в первые дни апреля, также подтверждают, что оккупанты собирают тела с улиц в подконтрольных им районах города.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фильтрационные лагеря, допросы и масштабы депортации из Мариуполя

5 апреля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя признал, что с начала масштабного вторжения с захваченных территорий Украины в РФ вывезли более 600 тысяч украинцев, в том числе свыше 119 тысяч детей — хотя российские власти отрицают, что этот вывоз является массовой депортацией. Схожие количественные оценки дает и украинская сторона: в конце марта омбудсмен Людмила Денисова заявляла о депортации в Россию и ОРДЛО более 500 тыс. украинцев.

Среди них есть и люди, вывезенные оккупантами из Мариуполя, где до войны жили более 400 тыс. человек. По информации советника мэра города Петра Андрющенко, на 11 апреля число мариупольцев, депортированных в РФ или ОРДЛО, достигло 33 тыс. человек.

Российский оккупант проверяет документы у жителя Мариуполя, 7 апреля 2022 / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

«То, что сегодня делают оккупанты, знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны […]. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну» — заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко 20 марта, впервые сообщая о фактах депортации из города.

30 марта Денисова сообщала, что из осажденного города принудительно депортируют мариупольских детей, рожениц и врачей. А 10 апреля она рассказала, что около 400 депортированных жителей Мариуполя оккупанты насильственно удерживают в лагере в Пензенской области России. Это учреждение закрытого типа под охраной, которое имеет несколько корпусов и обнесено забором. На въезде расположен контрольно-пропускной пункт, а выходить из лагеря запрещено. Люди живут там уже несколько недель, в основном женщины и 147 детей всех возрастов, включая младенцев. У них нет необходимой одежды, обуви и белья, они не могут связаться с родными или вернуться в Украину.

Факты незаконного вывоза детей из Мариуполя подтверждал также и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, приводя в качестве примера депортацию в оккупированный Донецк 12-летней Киры, дочери погибшего в Мариуполе мастера спорта по водному поло Евгения Обединского.

НВ также публиковал перевод репортажа The Washington Post об украинке, которую вместе с семьей оккупанты вывезли из-под Мариуполя в так называемый «фильтрационный лагерь», а затем на территорию России. «Они [оккупанты] просто вошли в наше убежище и сказали, что женщины и дети должны покинуть его, — рассказала молодая женщина, которая пряталась со своей семьей в пригороде Мариуполя. — Мы спросили, можно ли вообще остаться, а они ответили, что нет, таков порядок. Мы не знали, куда нас везут».

По ее словам, большинству мужчин приказали остаться — в том числе тем, у кого была инвалидность. После этого солдаты перевели группу из примерно 90 человек в местную школу, а на следующее утро всех посадили в автобусы, направлявшиеся неизвестно куда.

Как неоднократно рассказывали власти Донецкой области и Мариуполя, а также Людмила Денисова и украинские военные, депортированных из города людей затем, как правило, везут в «фильтрационные лагеря». Один из них создан в оккупированном Докучаевске Донецкой области, сообщили в конце марта в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми „работают“ сотрудники ФСБ РФ. Их цель — поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей», — рассказали украинские разведчики.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 9 апреля подтвердил, что подобные меры применяют и к депортированным жителям осажденного города. «Под жесткую фильтрацию подпадают все от 18 лет вне зависимости от пола. По информации, около 5% не проходят фильтрацию в связи с проукраинской позицией и исчезают. Сейчас активно работаем над установлением их дальнейшего местопребывания», — написал Андрющенко, добавив, что «уровень фильтрации растет».

Депортированная из-под Мариуполя собеседница WP рассказала, что «фильтрационный лагерь», через который довелось пройти и ей, представлял собой огромную военную палатку с рядами мужчин в форме, которые по очереди вызывали мирных жителей. Каждого из «временно перемещенных лиц», как их называли военные, фотографировали, у них брали отпечатки пальцев. После этого украинцам приказали передать телефоны и пароли от них одному из военных, который ввел данные в свой компьютер, в том числе их телефонные контакты. Следующим этапом был допрос.

Женщина рассказала, что российских военных интересовало, есть ли у нее родственники в украинской армии или семья, оставшаяся в Украине. Они также хотели знать, что она думает о мариупольских властях. «Затем они добавляют вас в три разные базы данных и ведут дальше, но не говорят, куда именно», — рассказала она, добавив, что везде с ними «обращались как с пленниками или какими-то преступниками».

«На каждом этапе пути вам говорят, что вы должны быть благодарны за то, что вам дали бутерброд или эвакуировали куда-то еще, что вас освободили. Освободили от чего?» — возмутилась украинка. Ее группу в итоге доставили в Таганрог, российский город на берегу Азовского моря. Только там мариупольцам сказали, что их конечным пунктом будет Владимир, город почти в 1 тыс. км восточнее. Героине материала WP на этом этапе удалось отколоться от группы, убедив российских солдат, что ее семью якобы приютит друг, живущий поблизости. Впоследствии она смогла добраться до границы России с ЕС, перейти ее пешком, и общалась с американскими журналистами уже из-за пределов РФ. Однако многие другие мариупольцы обречены на дальнейшую депортацию вглубь РФ.

«В Таганроге депортированным выдают по 10 тыс. рублей и дают на выбор регионы для дальнейшего проживания. Все регионы экономически депрессивные», — рассказал Андрющенко. По его словам, оккупанты также пытаются вынудить мариупольцев остаться в ОРДЛО. По состоянию на 11 апреля в пунктах фильтрации находилось около 10 тыс. человек. «Фильтрация продвигается медленно и оккупанты уже не скрывают, что основная ее цель — сорвать „эвакуацию“ и заставить мариупольцев остаться на оккупированной территории», — пояснил советник мэра Мариуполя.

Он также обнародовал на своей странице в Telegram советы мариупольцам и другим украинцам, которых принудительно вывезли в РФ. Главный из них — сохранить украинские документы, не подписывать бумаги о статусе беженца либо поиске убежища от войны, а затем пытаться добраться до любой границы (предпочтительно с ЕС) и покинуть Россию.

Расстрелы, репрессии и мобилизация мариупольцев в «ДНР»

Кроме процесса депортации, в Мариуполе продолжается «зачистка» города от жителей, сохраняющих проукраинскую позицию. По информации Андрющенко, ее ведут силы Росгвардии, которые «проводят аресты/пытки и казни/расстрелы проукраински настроенных жителей прямо по месту пребывания».

Российские силы заявляют, что ведут в городе поиск «нацистов». «Нацист в понимании россиян — это каждый, кто любит Украину и не покорился оккупанту. Этот этап очистки происходит не только в фильтрационных лагерях, но и по городу. Для этого оккупанты установили несколько блокпостов (преимущественно Кальмиусский и Центральный районы). В процессе зачисток они не стесняются убивать гражданских прямо на улицах, а затем фотографироваться, щеголяя „победой“», — рассказал Петр Андрющенко 10 апреля.

Оккупанты ведут обыск в одном из домов в Мариуполе / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

По его словам, особенно зверствуют в городе «кадыровцы», хотя и «проявляют себя» лишь в тылу. «Они — часть подразделения Росгвардии. Что в очередной раз доказывает, что все их „бои“ — или против мирного населения, или против пустых построек в глубоком тылу. Хотя это не новость», — добавил советник мэра Мариуполя.

Он также рассказал, что мужчин-мариупольцев в захваченной части города пытаются принудительно мобилизовать «в армию сателлита России — «ДНР». «Принуждением и устрашением мужчин загоняют «под ружье», — рассказал Андрющенко.

Как выглядит Мариуполь сейчас

Разбомбленный драматический театр в Мариуполе и панорама разрушенного города — новая съемка с дрона

Фото: REUTERS/Pavel Klimov

Фото: REUTERS/Pavel Klimov

Фото: REUTERS/Pavel Klimov

Мариуполь в первые дни апреля 2022

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.