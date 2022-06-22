«Осторожная цифра». В Мариуполе оккупанты убили более 22 тысячи жителей, число жертв может быть больше — мэр
Жертвами оккупантов в Мариуполе стали более 22 тысячи человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Мариуполе жертвами российских оккупантов стали более 22 тысяч жителей, сообщил мэр города Вадим Бойченко.
В ходе брифинга он рассказал, что это «осторожная цифра» и реальное число жертв может быть больше.
«Это в разы больше, чем сделала фашистская Германия за два года оккупации», — заявил Бойченко.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть более 10 тысяч человек.
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