«Осторожная цифра». В Мариуполе оккупанты убили более 22 тысячи жителей, число жертв может быть больше — мэр

22 июня, 13:00
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Жертвами оккупантов в Мариуполе стали более 22 тысячи человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жертвами оккупантов в Мариуполе стали более 22 тысячи человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе жертвами российских оккупантов стали более 22 тысяч жителей, сообщил мэр города Вадим Бойченко.

В ходе брифинга он рассказал, что это «осторожная цифра» и реальное число жертв может быть больше.

«Это в разы больше, чем сделала фашистская Германия за два года оккупации», — заявил Бойченко.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более трех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть более 10 тысяч человек.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Война России против Украины

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