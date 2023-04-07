«Марафон ненависти». Как Кремль девять лет назад организовал «провозглашение ДНР» в Донецке — пролог большой войны 7 апреля, 07:35 Сюжет Люди, занявшие места депутатов в зале заседаний Донецкой ОГА 7 апреля 2014, «проголосовали» за создание «ДНР» (Фото:Денис Казанский / vlada.io)

Девять лет назад, 7 апреля 2014 года, толпа (не)случайных людей, захватившая здание облгосадминистрации в Донецке, заявила о создании в регионе квазигосударства — «Донецкой народной республики». В отличие от созданной в тот же день в Харькове «ХНР», которая просуществовала всего сутки, нелегитимную «ДНР» Кремль использовал как инструмент контроля украинских территорий для развязания большой войны.

НВ напоминает, как развивались события в тот день и что им предшествовало.

В отличие от созданной в тот же день в Харькове «ХНР», которая просуществовала всего сутки, нелегитимная «ДНР» стала для Кремля инструментом контроля украинских территорий и начала большой войны.

Видео дня

На відміну від створеної того ж дня в Харкові «ХНР», яка проіснувала лише добу, «ДНР» досі залишається для Кремля інструментом війни та контролю українських територій.





Месяц протестов, «народный губернатор» и первая гибель украинского активиста

Заявлению о создании «ДНР» предшествовал месяц уличных протестов в Донецке. Их численность снижалась в течение всего марта и практически сошла на нет к началу апреля 2014 года — что в итоге вынудило Кремль сменить тактику и инспирировать скоропостижное «провозглашение республик».

Самая крупная и показательная из таких акций состоялась 1 марта — одновременно со схожими митингами в тот же день в Одессе, Харькове, Луганске, Херсоне, Николаеве, Днепропетровске. На тот момент Россия уже развязала гибридную войну: в оккупированном «зелеными человечками» Крыму начали подготовку к «референдуму», Совет Федерации РФ в первый день марта «разрешил» Владимиру Путину вводить войска в Украину, а организованные Москвой группы стали фактически захватывать традиционные митинги «антимайдановцев"-бюджетников в городах юго-востока Украины.

Именно по такому сценарию развивался и митинг 1 марта 2014 года в Донецке. Тогда в центре города собрались до 10−15 тыс. человек. Митингов было даже два: на площади Ленина (бюджетники, собранные «регионалом» Николаем Левченко — с требованиями «услышать Донбасс») и возле Донецкой ОГА («афганцы» и поддерживаемые местными властями общественные организации — с главным лозунгом «Нет расколу Украины»).

Организованный властями митинг в Донецке с лозунгами "нет расколу Украины", 1 марта 2014 года / Фото: pauluskp.com

В итоге же сцены обоих акций захватили несколько сотен человек, радикально сменивших повестку протестов в соответствии с инструкциями Кремля. На донецкой площади Ленина у микрофона после потасовки оказался пророссийский активист Павел Губарев. Он выступал на фоне флага РФ и, сверяясь с тезисами «по бумажке», назвал юго-восток Украины «русской землей и Новороссией», призвал не признавать власти в Киеве и заставить местных силовиков «присягнуть народной власти». Тут же, на сцене, соратники Губарева объявили его «народным губернатором».

Павел Губарев, захватив микрофон и сцену, выступает на митинге в Донецке 1 марта 2014 года / Фото: pauluskp.com

Несколько групп людей с российскими флагами в толпе подогревали его речь выкриками «Россия». Среди них было немало приехавших из РФ людей, рассказывал журналист Андрей Шокотко, который максимально подробно описал и засвидетельствовал фотоснимками события того дня. «Особо не скрывались, так как чувствовали себя среди своих. К некоторым я подходил и спрашивал который час — самый простой тест, ведь почти никто не перевел часы. И глядя на цифры, они сначала называли российское время, а потом уж извинялись и называли киевское», — привел пример Шокотко.

Аналогичные группы с флагами РФ и требованиями порвать с Киевом появились и на втором митинге в Донецке — возле ОГА. Вскоре туда переместилась и «разогретая» Губаревым толпа с площади Ленина. К протестующим вышел тогдашний мэр Донецка Александр Лукьянченко, однако стабилизировать ситуацию ему не удалось. Возле ОГА подняли российский флаг, было совершено несколько неудачных попыток штурма здания. Губарева еще раз фиктивно «провозгласили» народным губернатором.

Среди флагов можно увидеть и полотнища "ДНР", хотя до ее провозглашения оставалось больше месяца (Донецк, 1 марта 2014 года) / Фото: pauluskp.com

Российские флаги и плакаты на митинге в Донецке 1 марта 2014 / Фото: pauluskp.com

А завершился митинг «компромиссной» речью мэра Донецка Лукьянченко, который пообещал «поддержать народные инициативы жителей области», гарантировать права русскому языку, РФ считать «стратегическим партнером Донбасса», но при этом настоял на «неприятии любого рода ультиматумов», подразумевая требования Губарева.

С того дня митинги «группы Губарева» возле Донецкой облгосадминистрации стали регулярными. 3 марта эти люди впервые захватили часть здания ОГА — после того, как новым ее председателем избрали Андрея Шишацкого, предложенную Киевом кандидатуру. «Вы ввергаете регион в войну, — заявил депутатам ОГА в истеричной речи Губарев, которому дали право выступить на заседании. — Здание окружено. Донецкий областной совет предал людей […] Я сегодня сдерживаю тысячи вооруженных людей, которые хотят воевать. Эскалация конфликта — это полностью ваша вина».

Уже 13 марта в Донецке состоялось жестокое нападение участников пророссийского митинга на антивоенный протест сторонников единства Украины. «Украинский митинг забрасывали петардами, дымовыми шашками, яйцами и бутылками, а затем напали на его участников с ножами, битами и арматурой», — реконструировал позже те события Украинский милитарный портал. От ножевых ранений погиб 22-летний Дмитрий Чернявский, член ВО Свобода и уроженец Донецкой области. Фактически он стал первой жертвой российской агрессии на Донбассе.

По-настоящему широкой общественной поддержки действия сепаратистов не получили. Хотя митинги у ОГА продолжались, они становились все менее заметными: 5 марта собралось около 7 тыс. человек, 9 марта — 5 тыс., после гибели Чернявского на митинг 14 марта пришло до 4 тыс. участников, а в дальнейшем они собирали не более 1 тыс. человек.

На восстание или революцию это похоже меньше всего. Никаких многотысячных толп на улицах, людей под ОГА немного, сепаратисты действуют крайне малыми силами

«Донецк живет своим чередом, если не читать новости, в 200-х метрах от центра уже в жизни не догадаешься, что происходит. На восстание или революцию это похоже меньше всего. Никаких многотысячных толп на улицах, людей под ОГА немного, сепаратисты действуют крайне малыми силами. Разумеется, будь на то государственная воля, всю эту террористическую горстку обезвредили бы за пару часов. В России они бы вряд ли продержались ночь в захваченном здании. В Донецке же имеет место откровенный саботаж всех правоохранителей», — писал накануне «провозглашения ДНР» донецкий журналист Денис Казанский, который позже представлял Украину в минской ТКГ.

Самого Губарева СБУ задержала в Донецке еще 6 марта: ему инкриминировали три статьи УК (попытку захвата государственной власти; посягательство на территориальную целостность Украины и захват государственных зданий). В мае 2014-го Губарева освободили из-под ареста, обменяв с двумя другими задержанными сепаратистами на трех пленных сотрудников СБУ. Позже он жил в РФ, а после начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова отправился воевать против Украины.

7 апреля 2014: кто и как « провозгласил» «ДНР»

Замену Губареву нашли быстро. Уже в начале апреля протесты возле ОГА стал возглавлять Денис Пушилин, будущий «глава ДНР». Тогда он назвался «заместителем народного губернатора Павла Губарева».

Несмотря на падение численности, митинги сепаратистов с каждым разом становились «все более агрессивны и безумны», вспоминал впоследствии Казанский. По его словам, пророссийские организаторы таких протестов старательно следили за тем, чтобы накал ненависти не спадал.

«Митинги сепаратистов по своей сути были эдакими „марафонами ненависти“. Донецкие люмпены сыпали проклятиями в адрес Европы, США, Украины и других стран. Никогда прежде Донецк не видел таких припадков массовой злобы. С первых дней беспорядков весны 2014-го было очевидно, что протест движется по деструктивному, тупиковому пути к насилию, которое неизбежно вспыхнет в конце», — рассказывал Казанский.

Такую вспышку обострили события 5−7 апреля 2014 года (в эти же дни пророссийские группы перешли к одновременному захвату зданий СБУ в Донецке и Луганске). На митинге 5 апреля, возглавляемом Пушилиным, было озвучено требование провести аналогичный крымскому «референдум» — о возможности отделения региона от Украины.

Так выглядела захваченная Донецкая ОГА утром 7 апреля 2014, в день провозглашения "ДНР" / Фото: Денис Казанский / vlada.io

6 апреля с аналогичным требованием сепаратисты собрали около 2 тыс. человек на донецкой площади Ленина. После окончания митинга они прошли по улице Артема к зданию ОГА, которая на тот момент находилась под охраной милиции. После непродолжительных столкновений с силовиками Донецкая ОГА была окончательно захвачена, а прокремлевские сепаратисты выдвинули местным властям ультиматум.

Они заявили, что организуют «народный областной совет» и «распустят» облгосадминистрацию, если ОГА не соберется на внеочередную сессию в течение нескольких часов.

Кадры видеохроники свидетельствуют, что уже днем 6 апреля на захваченной Донецкой ОГА вывесили напечатанное полотнище «флага ДНР» (еще не «провозглашенной» на тот момент). Сепаратисты также призвали дончан приходить к ОГА, разбить у ее стен палаточный городок и выстроить баррикады.

«На эти призывы откликнулось сравнительно немного людей. Ночь у здания провели всего около сотни сторонников России, но никто не стал применять к ним силу. […] Ночью с 6 на 7 апреля к зданию ОГА свозили грузовиками покрышки для баррикад. Никто не останавливал машины, в городе не было никаких усиленных постов ГАИ. Создавалось впечатление, будто абсолютно всем наплевать на то, что происходит. Характерно, что в это же время похожие события происходили и в Луганске, где вооруженные люди захватили здание СБУ», — описывал ситуацию Казанский.

Депутаты Донецкой ОГА проводить внеочередное заседание не стали, и днем 7 апреля толпа, захватившая здание, провозгласила «Донецкую народную республику» в границах Донецкой области. Вместо депутатов поднятием рук за такое решение «голосовали» случайные люди и костяк пророссийских группировок Донецка, объявленные «народным областным советом». Он же принял решение провести «референдум» о признании «ДНР» — он должен был состояться не позже 11 мая. «Произошло это в захваченном зале заседаний, куда люди вошли прямо с улицы. Кто первый успел занять кресла областных депутатов, тот в итоге и голосовал за «суверенитет», — писал Казанский.

Вел заседание Владимир Макович, еще один из лидеров пророссийских весенних протестов в Донецке (впоследствии был отстранен соратниками, умер в 2017 году).



Подобным образом было принято и решение обратиться к России с просьбой ввести «миротворческий контингент», если Киев попытается помешать проведению референдума. Соответствующее обращение к Владимиру Путину утвердили и зачитали вслух.

Аналогичные события произошли в тот же день в Харькове, а «ЛНР» провозгласили через 20 дней. На 25 мая 2014 года в Украине были назначены выборы президента.

Захват городов в Донецкой области и «референдум»: что было дальше

Спустя несколько часов после событий 7 апреля 2014 года на востоке Украины на них отреагировал Киев. И.о. президента Александр Турчинов заявил о создании Антикризисного штаба и анонсировал «антитеррористические мероприятия против тех, кто взял в руки оружие». Он также обвинил РФ во «второй волне спецоперации против Украины [после аннексии Крыма], цель которой — дестабилизировать ситуацию в государстве, свергнуть украинскую власть, сорвать выборы и разорвать на куски нашу страну».

Уже 7 апреля удалось вернуть под контроль здание СБУ в Донецке, а 8 апреля — положить конец существованию «ХНР», задержать инициаторов ее создания и освободить Харьковскую ОГА.

Инспирированная Кремлем «русская весна» грозила провалом, и ответный удар Москва нанесла именно в Донецкой области. 12 апреля 2014 российский диверсионный отряд под командованием полковника ФСБ в отставке Игоря Гиркина начали захват Славянска и Краматорска (позже были возвращены под контроль Украины), а еще один отряд под командованием Игоря Безлера — захват Горловки.

16 апреля в Донецке сепаратисты захватили здание мэрии. 28 апреля в городе состоялся последний проукраинский митинг. На участников марша за единую Украину напали люди в камуфляже и с битами. Как минимум 15 человек получили тяжелые травмы, милиция при этом фактически бездействовала — как и во многие другие ключевые моменты событий в Донецкой области.

«Референдум», призванный легитимизировать создание «ДНР» провели 11 мая 2014 года (единственный вопрос: «Поддерживаете ли Вы акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики?»). Организация и проведение «плебисцита» не соответствовали ни законодательству Украины, ни международным нормам. Таким же фиктивным был и его якобы «результат» — 89,07% «проголосовавших» за отделение «ДНР».

Свидетели "ДНР": Диана Берг, Александр Пасховер и Алексей Рябчин https://www.youtube.com/embed/1x5bML4nRQw

Истина от социологов: как на самом деле видел Донецк свое будущее и события « русской весны»

В 2018 году, через четыре года после провозглашения «ДНР» те события проанализировал в эфире Радио Донбасс.Реалии Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии (КМИС).

«Мы проводили исследование на Донбассе в мае 2014 года. […] Это первое исследование, которое имело очень большой резонанс. Тогда в Луганской и Донецкой областях 30% населения хотело объединиться с Россией. Но этим 30% дали лидеров, оружие и все организовали», — сделал вывод Паниотто.

На сайте КМИС доступно масштабное исследование этого авторитетного социологического центра за апрель 2014 года. Опрос под названием Мнения и взгляды населения Юго-востока Украины был проведен в восьми областях: Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Для каждого региона была разработана отдельная многоступенчатая выборка, репрезентативная для взрослого населения, постоянно проживающего на территории региона.

Ответы на более чем 30 детальных вопросов являются последним достоверным срезом общественного мнения в Донецкой и Луганской областях перед началом полномасштабной агрессии РФ и оккупацией части этих регионов.

Вот лишь некоторые из ответов, зафиксированных социологами в Донецкой области в первой половине апреля 2014 года:

«Вы поддерживаете или не поддерживаете действия тех, кто с оружием в руках захватывает административные здания в Вашем регионе?»: «безусловно не поддерживали» такие действия 53,2% опрошенных, «скорее не поддерживали» — 18,8%, тогда как « скорее или безусловно» поддерживали ( в сумме) — только 18,1%. В уточняющей карточке по этому же вопросу 69,3% жителей Донецкой области заявили, что такой захват « нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах».

«безусловно не поддерживали» такие действия 53,2% опрошенных, «скорее не поддерживали» — 18,8%, тогда как скорее или безусловно» поддерживали в сумме) — только 18,1%. В уточняющей карточке по этому же вопросу 69,3% жителей Донецкой области заявили, что такой захват нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах». «Согласны ли Вы с тем, что Россия никак не влияет на происходящее в Украине?»: лишь 23,5% респондентов согласились с этим тезисом, тогда как 54,2% ответили на вопрос отрицательно, допустив влияние РФ ( остальные выбрали вариант « трудно сказать» либо отказались отвечать);

лишь 23,5% респондентов согласились с этим тезисом, тогда как 54,2% ответили на вопрос отрицательно, допустив влияние РФ остальные выбрали вариант трудно сказать» либо отказались отвечать); «Вы поддерживаете или не поддерживаете введение российский войск в Украину?»: «безусловно, поддержали» такой шаг 9,9% респондентов, «скорее поддержали» — 9,4%. В то же время « безусловно не поддерживали» вторжение РФ 47,5% опрошенных, а «скорее не поддерживали» — еще 18,8%.

«безусловно, поддержали» такой шаг 9,9% респондентов, «скорее поддержали» — 9,4%. В то же время безусловно не поддерживали» вторжение РФ 47,5% опрошенных, а «скорее не поддерживали» — еще 18,8%. «Какими Вы бы хотели видеть отношения Украины и России?»: 79,7% жителей Донецкой области в апреле 2014-го заявили, что хотели бы видеть обе страны «независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз». 12,4% респондентов поддержали объединение Украины и РФ в одно государство, а 7,2% - выбрали вариант отношений « такими же, как и с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями».

79,7% жителей Донецкой области в апреле 2014-го заявили, что хотели бы видеть обе страны «независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз». 12,4% респондентов поддержали объединение Украины и РФ в одно государство, а 7,2% - выбрали вариант отношений такими же, как и с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями». «Вы поддерживаете или не поддерживаете мнение, что Вашей области следует отделиться от Украины и присоединиться к России?»: более половины опрошенных ( 52,2%) в Донецкой области тогда заявили, что « безусловно не поддерживают» либо « скорее не поддерживают» такой шаг. «Безусловно» либо « скорее» поддержали отделение региона с присоединением к РФ 27,5% респондентов. ( Что еще раз доказывает фиктивность результатов « референдума», проведенного в мае 2014 года после провозглашения « ДНР»).

более половины опрошенных 52,2%) в Донецкой области тогда заявили, что безусловно не поддерживают» либо скорее не поддерживают» такой шаг. «Безусловно» либо скорее» поддержали отделение региона с присоединением к РФ 27,5% респондентов. Что еще раз доказывает фиктивность результатов референдума», проведенного в мае 2014 года после провозглашения ДНР»). "Готовы ли Вы выйти на улицу и поддержать митинги в поддержку присоединения Вашего региона к России?": нет — 64,6% опрошенных, да — 25,5%.