«Разрушили в пепел». В Мариуполе оккупанты уничтожили более тысячи многоэтажных домов — мэр 1 июня, 13:54 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты собираются сносить разрушенные здания (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты разрушили более тысячи многоэтажных жилых домов в Мариуполе.

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Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

«В городе — 2600 зданий. 50% они разрушили в пепел — это более тысячи зданий: это наши многоэтажные дома, это не частный сектор, который также стоит разрушенный в Мариуполе», — отметил он.

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По словам Бойченко, под завалами каждого из этих домов находятся по приблизительных подсчетам 70,100, 200 тел, которые оккупанты достают во время разбора завалов.

Утром 1 июня российские оккупанты хотят снести большинство зданий в Мариуполе, которые сами же и разрушили.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.





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