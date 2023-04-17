«Нет ни в разработке, ни в планах». В Раде заговорили о повестках в Дії — Федоров снова опроверг

17 апреля, 12:25
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Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Михаил Федоров (Фото:Михаил Федоров/Facebook)

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в очередной раз опроверг информацию о том, что повестки планируют раздавать через Дію.

О такой возможности в понедельник, 17 апреля, заявил представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафона.

Он сказал, что сейчас у Украины нет технической возможности запустить повестки через Дію, оцифровать военный учет и это «проекты не в краткосрочной перспективе». Однако предположил, что «потенциально в будущем» инициативу могут реализовать.

Видео дня

Позже Федоров отверг такую возможность, опубликовав в Telegram фото с жестом «фейспалма».

«Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня», — написал он.

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Ранее Федоров говорил, что на сегодняшний день рассылку повесток военнообязанным через мессенджеры Viber или Telegram технически невозможно осуществить. Также он однозначно заявлял, что Дію для повесток использовать не будут.

До этого Вениславский говорил, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность отправлять повестки через мессенджеры. Затем нардеп уточнил: законопроекта еще нет, а мессенджеры — один из возможных вариантов информирования.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Верховная Рада Повестка Михаил Федоров Дія вручение повесток

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