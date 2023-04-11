Кабмин разрешил присылать военнообязанным повестки независимо от места учета
Украинские военнослужащие в Донецкой области, 3 января 2023 (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Кабинет министров разрешил территориальным центрам комплектования присылать военнообязанным повестки независимо от места их пребывания на военном учете.
О соответствующем решении говорится в утвержденном постановлении правительства №318 от 7 апреля.
Документ внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Так, после уточнений ТЦК осуществляют меры оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных, резервистов СБУ и Службы внешней разведки):
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);
- на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).
Также правительство сняло с ТЦК задание готовить и вести территориальную оборону.
В конце декабря 2022 года Кабмин утвердил новые правила военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Ему подлежат призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет. Также обязательному учету подлежат женщины медицинских или фармацевтических специальностей.