В Раде изучают возможность отправлять повестки в мессенджеры — нардеп 29 марта, 19:36 В Верховной Раде хотят усовершенствовать выдачу повесток (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность отправлять повестки через мессенджеры. Об этом заявил член комитета, нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафона в среду, 29 марта.

«Мы рассматриваем… вопрос усовершенствования законодательных оснований, чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки могли менее конфликтно вручать повестки. Рассматриваем возможность [отправлять повестки в мессенджеры]… устранить бюрократические процедуры и заставить военнообязанных стать на учет, как этого требует Конституция», — сказал Вениславский.



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По словам нардепа, среди внутренне перемещенных из-за войны лиц много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но их сложно призвать из-за того, что они находятся не по месту регистрации и не стали на учет по месту жительства.

Вениславский также сказал, что до начала полномасштабного вторжения была практически сформирована база телефонных номеров военнообязанных мужчин. Он уточнил, что сейчас рассматривается возможность сообщать по телефону, что военнообязанный должен прибыть в определенный центр комплектования.

Нардеп ранее заявил, что Верховная Рада хочет усовершенствовать процедуру мобилизации в Украине.

В Центре противодействия дезинформации ранее напомнили, что повесток в приложении госуслуг Дія не будет.

