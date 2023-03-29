В Раде изучают возможность отправлять повестки в мессенджеры — нардеп

29 марта, 19:36
Поделиться:
В Верховной Раде хотят усовершенствовать выдачу повесток (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Верховной Раде хотят усовершенствовать выдачу повесток (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность отправлять повестки через мессенджеры. Об этом заявил член комитета, нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафона в среду, 29 марта.

«Мы рассматриваем… вопрос усовершенствования законодательных оснований, чтобы территориальные центры комплектования и социальной поддержки могли менее конфликтно вручать повестки. Рассматриваем возможность [отправлять повестки в мессенджеры]… устранить бюрократические процедуры и заставить военнообязанных стать на учет, как этого требует Конституция», — сказал Вениславский.

Видео дня

По словам нардепа, среди внутренне перемещенных из-за войны лиц много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но их сложно призвать из-за того, что они находятся не по месту регистрации и не стали на учет по месту жительства.

Читайте также:

Вениславский также сказал, что до начала полномасштабного вторжения была практически сформирована база телефонных номеров военнообязанных мужчин. Он уточнил, что сейчас рассматривается возможность сообщать по телефону, что военнообязанный должен прибыть в определенный центр комплектования.

Нардеп ранее заявил, что Верховная Рада хочет усовершенствовать процедуру мобилизации в Украине.

Читайте также:
Об электронных повестках в Дії. В Минцифры прокомментировали вызвавшее резонанс заявление военкома ТЦК Харьковщины

В Центре противодействия дезинформации ранее напомнили, что повесток в приложении госуслуг Дія не будет.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Верховная Рада Мессенджер Призыв Повестка Федор Вениславский Война России против Украины ТЦК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X