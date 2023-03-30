Повестки через мессенджеры: в Раде объяснили, как это может работать 30 марта, 16:23 В Верховной Раде хотят усовершенствовать выдачу повесток (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Отправка повесток через мессенджеры может стать одним из вариантов информирования военнообязанных украинцев о том, что им нужно прийти в территориальный центр комплектования.

О том, как могут работать такие повестки, рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в комментарии Фокусу.

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«Это сообщение, что военнообязанному нужно явиться в ТЦК, чтобы пройти процедуру уточнения данных, возможно получить повестку», — уточнил нардеп.

Вениславский объяснил, что выдача повесток через мессенджеры стала актуальной из-за большого количества внутри перемещенных лиц в стране. Терцентры столкнулись с проблемой поиска людей, которые должны вступить в ряды ВСУ.

И сейчас депутаты, по его словам, прорабатывают разные варианты того, как информировать военнообязанных мужчин.

«Я отталкивался от того, что в действующих процессуальных кодексах разрешается информировать участников судебного процесса о следующем заседании через мессенджеры. Если есть доказательство того, что участник процесса получил уведомление, то он считается должным образом информированным», — объясняет он.

Такой алгоритм, по его словам, может действовать и с военнообязанными, а сегодня есть технические возможности, чтобы убедиться, что человек получил сообщение.

Также Вениславский считает, что с помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий терцентры могли бы получить определенный заменитель бумажных повесток в виде цифровой подписи или чего-то вроде этого.

«Технически такие возможности есть, но это требует разработки правовой базы, так что будем над этим работать», — добавляет он.

Накануне Вениславский сообщал, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изучает возможность отправлять повестки через мессенджеры.

Он уточнил, что в Верховной Раде еще нет законопроекта для такой идеи, а мессенджеры — один из возможных вариантов информирования.