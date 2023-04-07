Повестки в ДІЇ, СМС и мессенджерах. Будут ли выдавать повестки онлайн и в телефоне в Украине 7 апреля, 12:31 Мобилизация в Украине — Могут ли выдавать повестки онлайн, по телефону и в ДЕЙСТВИИ (Фото:Служба по связям с общественностью 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины)

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку о мобилизации. Повестки уже выдают по всем публичным местам. Объясняем, будут ли приходить повестки онлайн и на телефон.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Всем мужчинам от 18 до 60 лет могут выдавать повестки в публичных местах, на улице и дома. Российская пропаганда постоянно забрасывает фейки и слухи о том, что повестки в Украине будут выдавать онлайн через приложение ДІЯ или иным способом.

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Пока никто не собирается выдавать повестки по телефону, СМС не считается в Украине официальным документом, пояснил секретарь комитета нацбезопасности ВР Роман Костенко. По его словам, СМС заменить повестку в данный момент не может.

Нардеп сообщил, что в комитет по Минобороны или Генштабу не обращались с просьбой по повесткам онлайн или через СМС, комитет занимается разработкой реестров, которые упростят возможность призыва людей.

«В последний раз, когда к нам приходили чиновники из Минобороны и Генштаба, которые непосредственно отвечают за призыв, — говорили больше о реестрах, которые нужно создавать. Это реестры именно мобилизационного ресурса, которые могут упростить возможность призывать людей», — пояснил он.

Повестка в СМС ― какая ответственность

Законодательно установлен единый вид уведомления о призыве и мобилизации — выдача надлежащим способом оформленной повестки, которая выдается лично под подпись военнообязанному, призывнику или резервисту. За отказ от явки по повестке предусмотрена ответственность по закону.

«Просто рассылать смс „прибудьте в такой военкомат“ можно хоть сейчас, это не запрещено. Но вопрос, какая за это будет ответственность? Если человек получил, например, смс прийти в военкомат — это просьба. Если кто-то захочет внести изменения, чтобы смс официально считалась получением повестки — тогда вопрос, как доказать, что это телефон именно этого человека? Что она действительно получила, что прочла эту смску», ― объяснил недостатки Костенко.

Он отметил, что СМС и сейчас может приходить некоторым людям, но законом не предусмотрена ответственность за невыполнение того, что там указано.

Кроме того, секретарь комитета по нацбезопасности отметил, что СМС трудно считать официальным документом, ведь СМС могут отправлять и мошенники, которые подпишутся территориальным центром комплектования.

«Возможно, как-то через Действие можно было бы это сделать, но как доказать, что ты получил или не получил [такое сообщение — Авт.].? Смски очень эффективны были бы, например, если начинается война и человеку, стоящему на мобилизационном учете приходит смс, что „вы должны прибыть туда и туда в такое время“. А если вопрос в том, что кто-то уклоняется, это не поможет», ― подчеркнул он.

Повестки в ДІЇ ― возможны ли в Украине

Программа ДІЯ не создавалось для выдачи повесток онлайн в интервью каналу Разговор сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник.

«Политическая позиция, что ДІЯ — это не сервис раздач повесток. Есть определенные способы и нормативы, по которым доставляют повестки», — отметил он.

По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифри, Повестки в ДІЇ ― это все фейки, страх людей и ложные заявления военкомов.

До этого Мстислав Баник подчеркнул в комментарии NV, уже подчеркивал, что повесток в ДІЇ не будет, и объединения ДІЇ с реестрами ТЦК не предусматривается.

«О военном учете — данные о военнообязанных находятся в реестре Оберег, который принадлежит Минобороны. К ДІЇ этот реестр не имеет никакого отношения, потому что Действие это не реестр», ― заявил он.

Ранее представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил, что отправка повесток через мессенджеры может стать одним из вариантов замены повесток на улицах для военнообязанных.

«Это сообщение, что военнообязанному нужно явиться в ТЦК, чтобы пройти процедуру уточнения данных, можно получить повестку», — уточнил нардеп.

Вениславский объяснил, что выдача повесток через мессенджеры стала актуальной из-за большого количества ВПО в стране, которые не становятся на военный учет. ТЦК столкнулись с проблемой поиска людей, которые должны встать на учет.

Кто может издавать повестки в Украине

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Как отметил Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, граждане вправе проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

На работе руководители предприятий, учреждений и организаций должны получить распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток.

Сотрудники ТЦК, представители органов местного самоуправления должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение или другой документ, доказывающий их работу в ТЦК.