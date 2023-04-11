Где и кому выдают повестки. Как происходит мобилизация в Украине в апреле и кого призывают 11 апреля, 19:20 Мобилизация в Украине — как изменилась и кого сейчас мобилизуют повестками (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, пригодные по здоровью к службе. Рассказываем, кого сейчас призывают и что изменилось в правилах мобилизации.

Во время военного положения в Украине по условиям всеобщей мобилизации повестки могут выдавать всем военнообязанным мужчинам. Мобилизация проходит в соответствии с тайными целями и планами, которые устанавливает высшее военно-политическое руководство.

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Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, утвердившиеся еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты и пояснил, что при этом усиления мобилизации не планируется.

Кабмин 11 апреля принял Постановление № 318 от 7 апреля, согласно которому уполномоченные лица могут выдавать повестки всем военнообязанным независимо от их места учета и регистрации.

Повестки не по месту регистрации ― юридическая сила

Юрист Ростислав Небельский, практикующий уголовное право в юркомпании Arzinger, объяснил NV, что при выдаче повесток не по месту регистрации был технический момент, который по закону усложнял призыв лица в территориальный центр комплектования.

«Здесь есть технический момент. В повестке должно быть указано, куда следует явиться лицу. Если в Киеве вручили повестку, а лицо зарегистрировано в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в том числе медицинских», ― подчеркнул он.

Кроме того, выдача повесток не по месту регистрации вызвала вопрос полномочий — имеет ли полномочия Киевский ТЦК направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города.

По постановлению № 318 работникам ТЦК разрешено вручать повестки военнообязанным вне зависимости от места взятия их на военный учет. Теперь повестки могут издавать работники ТЦК:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период ( причисленных к военному оперативному резерву);

причисленных к военному оперативному резерву); на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период ( независимо от места их пребывания на военном учете).

Кто может выдавать повестки

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

В частности, на работе руководители предприятий, учреждений и организаций должны получить распоряжение главы ТЦК о выдаче повесток и по требованию должны показать его работникам.

Сотрудники ТЦК должны иметь при себе распоряжение главы ТЦК со своими именами о том, что они имеют право выдавать повестки, а также служебное удостоверение или иной документ, доказывающий их работу в ТЦК.

Представители органов местного самоуправления обязаны иметь при себе удостоверение, которое докажет, что они работают именно в указанных учреждениях и распоряжении ТЦК, в соответствии с которым имеют право выдавать повестки.

Какие есть виды повесток и как проходит ВЛК

Как сообщил Military Media Center заместитель начальника ТЦК, начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК полковник Александр Коновалов, существует два типа повесток, и выдача повестки об уточнении данных не означает немедленную мобилизацию.

«Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды. Если гражданин получил повестку, это еще не означает, что его уже берут в ряды ВСУ», — подчеркнул он.

Военнообязанным выдают повестку об уточнении данных и прохождении медкомиссии в ВЛК. Ранее для прохождения ВЛК издавалась отдельная повестка, в которой отмечалось, что нужно получить справки о несудимости, и о том, стоит ли лицо на учете у нарколога или венеролога, сдать анализы крови и мочи.

«Человек вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. Если по состоянию здоровья человек будет непригоден или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или предоставления определенных документов», — подчеркнул заместитель начальника Киевского городского ТЦК.

В связи с этим при получении повестки следует брать с собой в ТЦК все медицинские документы и справки, подтверждающие состояние здоровья, поскольку при отсутствии оснований для отсрочки сразу начнется прохождение ВЛК.

Решение ВЛК можно обжаловать в областной или центральной комиссии, однако несогласие с решением не освобождает от исполнения закона ― если гражданину вручили повестку на отправку в воинскую часть, это уже обязательно.

Кого призывают в первую очередь

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что пока нет необходимости усиливать темпы мобилизации, хотя план с начала 2022 года еще не выполнен.

«Мы его [план] еще до конца не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию», — сказал он.

Также, министр обороны объяснил, сейчас мобилизуют военнообязанных без опыта военной службы. Генштаб «в спокойном темпе» справляется с компенсацией потерь, понесенных Украиной, и не испытывает недостатка в защитниках страны. Он подчеркнул, что Украина благодарна партнерам, помогающим с подготовкой военных.

Таким образом, по закону мобилизуются следующие категории:

пригодные по состоянию здоровья мужчины, проходившие срочную службу или службу в АТО или ООС;

пригодные по состоянию здоровья мужчины без опыта военной службы;

ограниченно пригодные к военной службе в военное время;

пригодные и ограниченно пригодные в военное время добровольцы: мужчины или женщины от 28 до 60 лет;

снятые и исключенные из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными в военное время, которых снова поставили на военный учет;

Призыв на срочную службу во время военного положения в Украине запрещен Законом о воинской обязанности и военной службе с октября 2022 года. Это означает, что мобилизовать призывников от 18 до 27 лет запрещено, но они могут добровольно подписать контракт на военную службу.