Теракт, туман или неисправность? Все версии катастрофы в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД 18 января, 13:05 Фото с места трагедии в Броварах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Утром 18 января в жилом квартале в Броварах упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД Украины. Среди погибших вследствие катастрофы — министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.



Вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. Всего известно о 16 погибших, из них 3 детей. Из всех погибших 9 человек находились на борту вертолета. Известно также о 29 раненых, среди которых 15 детей.

Видео дня

Спасатели все еще продолжают разбирать завалы на месте трагедии.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Броварах разбился вертолет Super Puma, переданный Украине Францией. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что руководство МВД летело в командировку в одну из горячих точек. Экипаж судна был подготовлен к выполнению задач при сложных условиях, имел необходимое количество часов налетов именно на таких вертолетах, подчеркнули в ГСЧС.

NV собрал все версии трагедии.

Три версии, которые рассматривает СБУ

Расследование по факту падения вертолета в Броварах проводит СБУ.

Ведомство сообщило, что среди рассматриваемых версий:

нарушение правил полета;

техническая неисправность вертолета;

преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства.

Версия теракта

Представители Нацполиции и Офиса президента дали брифинг в Броварах.

Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко на вопрос о том, рассматривается ли версия о теракте ответил:

«Служба безопасности, а также Национальная полиция занимаются этим вопросом. Есть уголовное производство, согласно которому будут сделаны выводы, что именно это было».

Глава Нацполиции Игорь Клименко, комментируя информацию, что вертолет загорелся в воздухе, сказал:

«Эта информация только по слухам. Процессуально если это будет зафиксировано, даже если будут такие свидетели, конечно мы будем двигаться в этом направлении. Я уверен, у следствия будет не одна версия, что произошло сегодня утром. Рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. Следователи Службы безопасности Украины и Национальной полиции, ГБР сейчас будут работать. Одно могу вам сказать: будет очень большой объем следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства».

Видео комментария женщины, которая живет рядом с местом трагедии и сказала, что вертолет горел еще до падения, опубликовало Суспільне.

«Вертолет кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь — десятиэтажное», — говорит она на видео.

Радиообмен и техническое состояние вертолета

Игнат в эфире телемарафона пояснил, что есть несколько причин, вследствие которых могла произойти авиакатастрофа.

Он подчеркнул, что необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, поскольку техническое исследование занимает определенное время.

Погодные условия

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил о появлении в Сети видео, вероятно, разбившегося вертолета незадолго до трагедии. Он также опубликовал видео с места падения вертолета. На нем виден густой туман.

«По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать туман. Вертолет не увидел высотное здание и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление. В режиме отключения света маячок на крыше дома, вероятно, не работает», — написал он до этого, однако позже удалил это сообщение.

Диверсия, неисправность техники или нарушение правил безопасности

Советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя трагедию, отметил, что ее причины установят следователи.

«Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал он.