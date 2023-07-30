Еще одна «атака». В Минобороны РФ сообщили о 25 беспилотниках, которые летели на Крым

30 июля, 08:39
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Беспилотник (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Беспилотник (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Минобороны России сообщило об очередной попытке ночной атаки по Крыму. По их данным, по полуострову запустили якобы аж 25 БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства в Telegram.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в заметке.

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В Минобороны РФ заявляют, что беспилотники якобы украинские. Говорят, 16 из них удалось сбить. Еще девять — якобы подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Мол, они не достигли цели и упали в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглась в частности башня IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Беспилотники Минобороны РФ Война России против Украины атака дронами

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