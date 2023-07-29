Оккупанты сосредоточились на удержании сухопутного коридора к временно оккупированному Крыму — Military Media Center 29 июля, 19:35 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские войска в Херсонской и Запорожской областях основное внимание фокусируют на ведении позиционной обороны, чтобы удержать сухопутный коридор в Крым.

Об этом сообщает Military Media Center.

«По имеющейся информации, российские войска в Херсонской и Запорожской областях основное внимание фокусируют на ведении позиционной обороны для сохранения путей коммуникаций с оккупированным Крымом», — говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что в Черном и Азовском морях россияне стремятся предотвратить атаки на свой флот и пытаются улучшить оборону пунктов базирования кораблей.

В течение последних двух недель оккупанты в Крыму несколько раз сообщали о попаданиях по складам с боеприпасами, из-за чего они перекрывали трассы и отселяли людей из близлежащих населенных пунктов. В ночь на 17 июля взрыв прогремел на Крымском мосту — россияне признали, что не восстановят его до конца года.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам в Крыму возвращаться в Россию, пока мост «хоть как-то работает».

На Арабатской стрелке 9 и 10 июня прогремела серия мощных взрывов. Предполагали, что удар нанесли по штабу российских военных, которые могли быть на базе отдыха. Тогда ликвидировали полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.