«Россияне чем-то запуганы». Что падает в Таганроге и когда таки ВСУ зайдут в Крым, учитывая продвижение на юге — интервью NV с Мусиенко 29 июля, 16:05 NV Премиум Силовики вблизи места взрыва в центре Таганрога, Россия (Фото:REUTERS/Stringer)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Radio NV объяснил, почему произошли взрывы в российском Таганроге, какие успехи имеют ВСУ в продвижении на юге и когда они зайдут в оккупированный Крым.

— Что могло произойти в Таганроге?

— Прежде всего надо сказать, что у [россиян] прошла информация, что в Ростовской области работает ПВО. Это признали в самой России. И на сегодня они демонстрируют ракеты, вероятно, от ПВО, для использования в зенитно-ракетных комплексах.

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Они пытаются обвинить в этом Украину, как будто это Украина атаковала ракетами С-200. Я в это не верю, у меня есть большие сомнения. Не потому, что не надо атаковать российские военные объекты.

Когда Россия придумывает версии о С-200, в это практически нереально поверить, потому что С-200 Украина сняла с вооружения в 2013 году, 10 лет назад. Это стационарные установки. Места их расположения известны. Ближайшая к России располагалась в Киеве. То есть вы понимаете, какая дальность. Или в Одессе. Так же далеко лететь. И эти объекты давно были известны, они закрывались, мы утилизировали эти ракеты.

Поэтому я думаю, что в этом случае речь идет о том, что какие-то объекты могли быть. Возможно, это были дроны, возможно, еще что-то залетело. Им надо было применить ПВО. Они применили свое ПВО, которое приземлилось непосредственно на территории [Таганрога и Азова].

А теперь, конечно, кто же скажет, что это произошло в результате российской ошибки? Они начинают теперь придумывать, что это, мол, Украина хотела обстрелять Азов и Таганрог.